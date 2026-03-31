مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهر تهران عنوان کرد:
رفع نقص ۴۹۴ دوربین ترافیکی از ابتدای جنگ تا کنون
مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهر تهران گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی رمضان تاکنون دوربینهای ۴۹۴ تقاطع رفعنقص، ۱۲۰ تقاطع شستوشو شده و تقاطعات مهم و پرترافیک شهر تهران به سامانه UPS مجهز شدهاند.
به گزارش ایلنا، اکبر اختیاری با بیان رویکرد جهادی مجموعه شرکت کنترل ترافیک شهر تهران در این دوره، گفت: از ابتدای جنگ تا کنون، عملیاتهای رفع نقص، بازسازی و تجهیز تقاطعات را به صورت مستمر دنبال کردهایم و در کنار انجام مأموریتهای پشتیبانی شهری، تلاش کردهایم که شبکه تقاطعهای پایتخت دچار اختلال نشود.
وی در تشریح کارنامه عملیاتی این دوره افزود: در مجموع، ۴۹۴ تقاطع رفعنقص، ۱۲۰ تقاطع شستوشو شده و تقاطعات مهم و پرترافیک شهر تهران به سامانه UPS مجهز شدهاند و همچنان نصب UPS در سایر تقاطعات ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران همچنین خبر داد: یک تقاطع جدید به صورت زماندار و برنامهپذیر راهاندازی شده است و تقاطع پاتریس–ملکوتی که پیشتر از نقاط حادثهخیز محسوب میشد.
اختیاری در ادامه افزود: چند تقاطع آسیبدیده بر اثر اصابت پرتابه نیز در این مدت بازسازی و فعال شدهاند.
براساس گزارش شرکت کنترل ترافیک تهران، وی تأکید کرد: شرکت کنترل ترافیک تهران خود را متعهد میداند که روند ایمنسازی، نگهداشت و خدمترسانی را حتی در سختترین شرایط نیز متوقف نکند تا شهروندان عزیزمان سفری امن، روان و با آرامش را در سطح شهر تجربه کنند.