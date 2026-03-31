به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت شهروند، فروشگاه شهروند محله افسریه (والفجر) در ساعت ۷:۲۰ صبح روز یکشنبه ۹ فروردین‌ماه، هدف مستقیم راکت جنگنده‌های متجاوز قرار گرفت که در پی این حمله، سازه فروشگاه به‌طور کامل تخریب و بخش وسیعی از ارزاق عمومی و کالاهای موجود در آن از بین رفت.

این فروشگاه خدمات‌رسان که یکی از مراکز توزیع کالاهای اساسی در مناطق کمتر برخوردار تهران محسوب می‌شد، در زمان حمله هنوز فعالیت روزانه خود را آغاز نکرده بود؛ با این حال، متأسفانه «علیرضا امام‌وردی» از نیروهای انتظامات فروشگاه در جریان این حادثه زخمی و به مراکز درمانی منتقل شد.

در یک عملیات واکنش سریع، تنها ساعتی پس از این حمله، تیم‌های تخصصی شرکت شهروند شامل مدیرعامل، معاونین و واحدهای فنی و عملیاتی در محل حادثه حاضر شده و ضمن ارزیابی ابعاد خسارت، اقدامات فوری را برای ایمن‌سازی و ساماندهی بقایای سازه تخریب‌شده آغاز کردند.

در حال حاضر با تلاش شبانه‌روزی تیم فنی، محدوده آسیب‌دیده به‌صورت موقت محصور شده است. هم‌زمان با بررسی ضریب ایمنی فضای داخلی، اجسام معلق جمع‌آوری، کابل‌های فشار قویِ آسیب‌دیده تفکیک و تجهیزات حفاظتی لازم برای استقرار نیروهای عملیاتی تأمین شده است.

در ادامه این روند، عملیات آواربرداری و تخلیه مصالح باقی‌مانده از سطح فروش با سرعت در حال انجام است و کالاهای پراکنده نیز با همکاری کارکنان فروشگاه جهت انتقال به انبار مرکزی، تفکیک و بسته‌بندی شدند.

گفتنی است، فرآیند فنی و اجرایی برای ساماندهی محیط و آماده‌سازی بخش‌های آسیب‌دیده برای بازگشت به چرخه خدمت‌رسانی، همچنان با تمام توان ادامه دارد.

