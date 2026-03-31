حمله هوایی در شرق تهران؛ اعزام فوری تیمهای اورژانس و انتقال مصدومان به بیمارستان
تیمهای عملیاتی اورژانس استان تهران بههمراه گروههای ارزیابی سریع در پی وقوع یک حمله هوایی در محدوده شرق تهران، بلافاصله اعزام شدند.
کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات حیاتی و اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند و سپس آسیبدیدگان برای ادامه روند درمان، به مراکز درمانی و بیمارستانی منتقل شدند.