به گزارش ایلنا، در پی وقوع یک حمله هوایی در محدوده شرق تهران، تیم‌های عملیاتی اورژانس استان تهران به‌همراه گروه‌های ارزیابی سریع، بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات حیاتی و اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند و سپس آسیب‌دیدگان برای ادامه روند درمان، به مراکز درمانی و بیمارستانی منتقل شدند.









