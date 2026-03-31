بازداشت و شناسایی تعدادی سارق با صدور دستور تیر سردار رادان

بازداشت و شناسایی تعدادی سارق با صدور دستور تیر سردار رادان
​رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: طبق دستور فرمانده کل انتظامی کشور که دستور تیر برای مقابله با سارقان احتمالی صادر کرده بود تعدادی سارق شناسایی و بازداشت شدند.

به گزارش ایلنا، پلیس آگاهی تهران بزرگ از ابتدای سال نو تاکنون با اجرای چندین عملیات هدفمند و گشت‌های مستمر توسط کارآگاهان عملیات ویژه که به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت هستند، موفق به کشف ۱۰۸ دستگاه وسیله نقلیه شامل ۷۶ خودرو و ۳۲ موتورسیکلت شده است. در همین راستا ۳۸ سارق وسائط نقلیه نیز دستگیر شده‌اند. 

سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، در توضیح این اقدامات گفت: گشت‌های پلیس آگاهی فاتب با هدف مقابله با سرقت و ایجاد امنیت در سطح شهر به‌صورت مستمر انجام می‌شود. 

وی افزود: چند سارق نیز با رعایت کامل اصول ایمنی و طبق دستور سردار فرماندهی کل انتظامی کشور که با توجه به شرایط ویژه، دستور تیر برای مقابله با سارقان احتمالی صادر شده بود شناسایی و بازداشت شدند. 

سردار ولیپور گودرزی تأکید کرد: هر مجرمی که با نیروهای ما روبه‌رو شود، قطعاً با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. 

وی همچنین از افزایش گشت‌های ویژه در مناطق پرخطر و مسیرهای اصلی تردد خبر داد و گفت: هدف ما فراهم کردن محیطی امن و آرام برای شهروندان در این ایام است. 

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: با تلاش کارآگاهان، مالکان وسائط نقلیه مکشوفه در تهران و سایر شهرستان‌ها شناسایی شده‌اند و با هماهنگی دستگاه قضایی روند تحویل خودروها و موتورسیکلت‌ها به صاحبانشان در حال انجام است. 

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موارد را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و تأکید کرد: پلیس با تمام توان در کنار مردم است تا امنیت و آرامش شهر حفظ شود.

