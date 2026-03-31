الزام مدیران مدارس غیردولتی برای پایدارسازی سامانه‌های آموزش مجازی

الزام مدیران مدارس غیردولتی برای پایدارسازی سامانه‌های آموزش مجازی
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردم گفت: آموزش‌های مجازی و تعامل با دانش‌آموزان و اولیا باید با کیفیت مطلوب و منطبق با آیین‌نامه‌های آموزشی و بدون هرگونه اختلال ادامه پیدا کند.

به گزارش ایلنا؛ احمد محمودزاده؛ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، صبح امروز، سه شنبه ۱۱ فروردین ماه در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها که به صورت وبیناری برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدا، به ویژه رهبر شهید انقلاب و شهدای دانش آموز و فرهنگی بر ضرورت استمرار فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دانش آموزان تاکید کرد.

محمودزاده با اشاره به استمرار آموزش‌های غیرحضوری در شرایط خاص کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۵، گفت: همه مدیران مدارس و مراکز غیردولتی موظفند تا پایان تعطیلات نوروزی، نسبت به برقراری، پایداری و استمرار سامانه‌های مدیریت آموزش مجازی (LMS)، ارتباط با اولیا و خدمات الکترونیکی مدرسه شامل آزمون آنلاین، تکالیف و سایر امور اقدام کامل و اطمینان‌بخش داشته باشند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با تأکید بر ضرورت ادامه فعالیت‌های آموزشی دانش آموزان، اظهار کرد: آموزش‌های مجازی و تعامل با دانش‌آموزان و اولیا باید با کیفیت مطلوب و منطبق با آیین‌نامه‌های آموزشی و بدون هرگونه اختلال ادامه یابد.

محمود زاده، با قدردانی از زحمات جهادی معلمان و همکاران فرهنگی در زمان جنگ و ارائه آموزش‌ها در بستر فضای مجازی برای دانش آموزان، تصریح کرد: معلمان عزیز مدارس غیر دولتی با تولید محتوای الکترونیکی و به‌کارگیری شیوه‌های تدریس مبتنی بر سامانه‌های الکترونیکی در ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان اهتمام ورزند.

معاون وزیر آموزش و پرورش در پایان با تأکید بر این‌که آموزش دانش آموزان و آینده سازان کشور تحت هیچ شرایطی متوقف نخواهد شد، خاطرنشان کرد: با توجه به ثبت نمرات ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی و همچنین امتحانات دانش آموزان پایه هفتم تا دهم از نهم خرداد ماه ۱۴۰۵، مدیران و معلمان از فرصت‌های پیش رو در جهت تکمیل تدریس کتاب‌های درسی و همچنین کیفیت بخشی آموزشی بیشترین استفاده را داشته باشند.

 

