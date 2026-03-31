دستگیری ۵۰۰ سارق و مالخر و کشف ۳۵ دستگاه وسایل نقلیه سرقتی در مازندران

به گزارش ایلنا، سرهنگ «سامع خورشاد» در تشریح عملکرد این پلیس از آغاز سال جدید تا کنون، اظهار داشت: پلیس آگاهی استان مازندران با سازماندهی گشت‌های ویژه پلیس آگاهی در سراسر استان مازندران مقابله جدی با سارقان را در دستور کار قرار داد تا زمینه ارتکاب سرقت برای سارقان فرصت طلب در شرایط جنگی گرفته شود.

وی با اشاره به راه اندازی گشت‌های ویژه شکار سارقان توسط کارآگاهان زبده پلیس آگاهی در خصوص مبارزه با سرقت، افزود: با تلاش شبانه روزی کارآگاهان از آغاز ایام نوروزی چندین باند سرقت توسط کارآگاهان متلاشی شد.

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران ادامه داد: در اجرای طرح نوروزی و تا دهمین روز از آغاز سال ماموران موفق شدند، ۵۰۰ سارق منزل، داخل خودرو، وسایط نقلیه و سارق سیم و کابل برق را در سطح استان دستگیر که مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه از آنان کشف شد.

به گزارش پلیس، سرهنگ خورشاد با اشاره به اینکه ۳۵ دستگاه انواع وسایط نقلیه در ایام نوروز کشف و سارقان دستگیر شدند، گفت: با دستگیری سارقان و مالخران بیش از ۴۵۲ فقره اموال مسروقه کشف و متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند.

