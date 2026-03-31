به گزارش ایلنا، دانشگاه صنعتی شریف در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر برگزاری کلاس‌های آموزشی از ۱۵ فروردین به صورت مجازی، به اطلاع ساکنین خوابگاه‌ها می‌رساند: خوابگاه‌ها تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌باشد.

همچنین زمان مراجعه دانشجویان محترم به خوابگاه‌ها جهت جمع آوری و خروج وسایل مورد نیاز (در یک بازه زمانی مشخص و بدون اقامت) متعاقباً توسط اداره امور خوابگاه‌ها اعلام خواهد شد.

