خوابگاههای دانشگاه شریف تا اطلاع ثانوی تعطیل است
به گزارش ایلنا، دانشگاه صنعتی شریف در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر برگزاری کلاسهای آموزشی از ۱۵ فروردین به صورت مجازی، به اطلاع ساکنین خوابگاهها میرساند: خوابگاهها تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد.
همچنین زمان مراجعه دانشجویان محترم به خوابگاهها جهت جمع آوری و خروج وسایل مورد نیاز (در یک بازه زمانی مشخص و بدون اقامت) متعاقباً توسط اداره امور خوابگاهها اعلام خواهد شد.