خوابگاه‌های دانشگاه شریف تا اطلاع ثانوی تعطیل است

دانشگاه صنعتی شریف در اطلاعیه ای اعلام کرد که خوابگاه‌های این دانشگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود.

به گزارش ایلنا، دانشگاه صنعتی شریف در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر برگزاری کلاس‌های آموزشی از ۱۵ فروردین به صورت مجازی، به اطلاع ساکنین خوابگاه‌ها می‌رساند: خوابگاه‌ها تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌باشد.

 همچنین زمان مراجعه دانشجویان محترم به خوابگاه‌ها جهت جمع آوری و خروج وسایل مورد نیاز (در یک بازه زمانی مشخص و بدون اقامت) متعاقباً توسط اداره امور خوابگاه‌ها اعلام خواهد شد.

