اختصاص ۳۳ میلیارد تومان کمک به نیازمندان تهرانی در جنگ

به گزارش ایلنا، حمید طاهری جبلی با اعلام این خبر، افزود: حدود ۸ میلیارد تومان از این مبلغ از محل جمع‌آوری زکات فطریه به حساب ۸ هزار خانوار نیازمند واریز شده است.

وی افزود: همچنین، یک میلیارد تومان برای تأمین لوازم ضروری زندگی، ۶ میلیارد تومان برای ارتقای رفاه و سلامت ۱۰ هزار سالمند تحت حمایت، ۱۰ میلیارد تومان برای کمک به اجاره مسکن ۱۱ هزار خانوار مستأجر، توزیع ۳ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم گوشت میان خانوارهای نیازمند و ۱۶۰ میلیون تومان به عنوان هدیه ازدواج به ۸ زوج نیازمند اهدا شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، رئیس قرارگاه مردمی حمایتی _ اجتماعی ایران همدل استان تهران با قدردانی از همکاری مردم و خیرین، خاطرنشان کرد: توزیع کمک‌ها بر اساس بررسی‌های میدانی، نیازسنجی مددکاران و اولویت‌بندی خانوارهای تحت حمایت انجام می‌گیرد.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران همچنین هدف اصلی کمیته امداد را ارتقای کیفیت زندگی و رفع مشکلات معیشتی خانواده‌های نیازمند دانست و از عموم مردم و خیرین برای مشارکت بیشتر در توسعه خدمات این قرارگاه دعوت کرد و گفت: قرارگاه مردمی حمایتی _اجتماعی ایران همدل با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین، مساجد، تشکل‌های مردمی و مراکز نیکوکاری، تلاش می‌کند حمایت‌های مردمی از خانواده‌های آسیب‌دیده و نیازمند جنگ رمضان را گسترش دهد.

