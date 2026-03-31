خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل کمیته امداد استان تهران اعلام کرد:

اختصاص ۳۳ میلیارد تومان کمک به نیازمندان تهرانی در جنگ

کد خبر : 1767685
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل کمیته امداد و رئیس قرارگاه مردمی حمایتی اجتماعی ایران همدل استان تهران، گفت: در پی جنگ رمضان، بالغ بر ۳۳ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی از طریق این قرارگاه به ۲۳ هزار و ۴۶۱ نفر از نیازمندان استان تهران، شامل بیماران صعب‌العلاج، سالمندان و زنان سرپرست خانوار، تخصیص یافته است. این کمک‌ها از محل زکات فطریه و مساعدت‌های مردمی تأمین شده‌اند.

به گزارش ایلنا، حمید طاهری جبلی با اعلام این خبر، افزود: حدود ۸ میلیارد تومان از این مبلغ از محل جمع‌آوری زکات فطریه به حساب ۸ هزار خانوار نیازمند واریز شده است. 

وی افزود: همچنین، یک میلیارد تومان برای تأمین لوازم ضروری زندگی، ۶ میلیارد تومان برای ارتقای رفاه و سلامت ۱۰ هزار سالمند تحت حمایت، ۱۰ میلیارد تومان برای کمک به اجاره مسکن ۱۱ هزار خانوار مستأجر، توزیع ۳ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم گوشت میان خانوارهای نیازمند و ۱۶۰ میلیون تومان به عنوان هدیه ازدواج به ۸ زوج نیازمند اهدا شده است. 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد،  رئیس قرارگاه مردمی حمایتی _ اجتماعی ایران همدل استان تهران با قدردانی از همکاری مردم و خیرین، خاطرنشان کرد: توزیع کمک‌ها بر اساس بررسی‌های میدانی، نیازسنجی مددکاران و اولویت‌بندی خانوارهای تحت حمایت انجام می‌گیرد. 

مدیرکل کمیته امداد استان تهران همچنین هدف اصلی کمیته امداد را ارتقای کیفیت زندگی و رفع مشکلات معیشتی خانواده‌های نیازمند دانست و از عموم مردم و خیرین برای مشارکت بیشتر در توسعه خدمات این قرارگاه دعوت کرد و گفت: قرارگاه مردمی حمایتی _اجتماعی ایران همدل با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین، مساجد، تشکل‌های مردمی و مراکز نیکوکاری، تلاش می‌کند حمایت‌های مردمی از خانواده‌های آسیب‌دیده و نیازمند جنگ رمضان را گسترش دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
