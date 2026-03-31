پیام سازمان عقیدتی سیاسی فراجا به مناسبت شهادت دریابان پاسدار، شهید علیرضا تنگسیری
سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با صدور پیامی شهادت دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری، فرمانده شجاع نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسلیت و تبریک گفت.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی پلیس، در متن این پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
(سوره آلعمران، آیه ۱۶۹)
خبر شهادت سردار پر افتخار دفاعهای مقدس، خدمتگزاری صادق، فرمانده دلیر و یار وفادار انقلاب اسلامی، دریابان پاسدار شهید تنگسیری، موجب تأثر و اندوه عمیق گردید.
بیتردید، ولایتمداری، شجاعت، عشق به اسلام و ایران اسلامی و خدمت خالصانه به مردم، شاخصه برجسته شخصیت ایشان بود و سرانجام، در نهایت اخلاص و بیادعایی، به رهبر و امام شهید حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای (رحمتاللهعلیه) و قافله پرافتخار شهدای انقلاب اسلامی پیوست.
شهید تنگسیری در طول دههها حضور مستمر در مسئولیتهای نظامی با موفقیتهای درخشان، بارها و بارها حقارت و ناتوانی دشمنان را در مقابله با نظام اسلامی به رخ آنان کشید و موجبات امید و خرسندی ملت قهرمان ایران اسلامی و خشم دشمنان را فراهم آورد.
بدون تردید خون پاک و مطهر این شهید والامقام عزم و اراده همرزمانش در نیروی همیشه قهرمان دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در تداوم مسیر مقدس انقلاب اسلامی و مقابله قاطع برابر متجاوزان و تنبیه پشیمان کننده آنان، راسختر مینماید.
سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، با گرامی داشت مجاهدتهای سترگ این قهرمان ملی، شهادت این فرمانده شجاع را به محضر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله لعظمی امام سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی)، خانواده معزز تنگسیری، همرزمان دلیر این اسوه مجاهدت در نیروی دریایی همیشه قهرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران تسلیت و تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، برای آن شهید والامقام، علوّ درجات و همنشینی با اولیای الهی مسئلت دارد.
یادش جاودان و راهش پر رهرو باد
فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِینَ أَجْرَمُوا ۖ وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ
سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران