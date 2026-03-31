انهدام باند قاچاق سلاح و مهمات جنگی در خوزستان

به گزارش ایلنا، سردار سید محمود میرفیضی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: در چارچوب اجرای طرح‌های گسترده مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات و حساسیت این موضوع در ایام جنگ با رژیم صیهونی آمریکایی، ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان، با تسلط اطلاعاتی، از فعالیت یک باند قاچاق سلاح آگاه شدند.

وی افزود: پس از رصد و نظارت تخصصی، اعضای ۴ نفره این باند در شهرستان رامهرمز شناسایی پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با همکاری سازمان اطلاعات انتظامی شهرستان در عملیاتی مقتدرانه تمامی آن‌ها در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان تصریح کرد: از مخفیگاه این باند تعداد ۲ قبضه اسلحه کلاشینکف به همراه ۷۵ عدد فشنگ جنگی، یک قبضه اسلحه شکاری وینچستر ۵تیر به همراه ۳۵ عدد فشنگ مربوطه، ۳ تیغه خشاب، یک عدد جیب خشاب و سایر متعلقات کشف شد.

به گزارش پلیس، سردار میرفیضی تاکید کرد: مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز خصوصا در ایامی که دشمن در عرصه نبرد خارجی با شکست مواجه شده از اولویت‌های اصلی پلیس بوده و با هرگونه اقدام در این زمینه برابر قانون برخورد محکم صورت می‌گیرد.

