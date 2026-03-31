اعتراف سارق سیمهای کابل مخابرات به ۴۰ فقره سرقت در آزادشهر
فرمانده انتظامی آزادشهر از دستگیری سارق سیمهای کابل مخابرات و اعتراف به ۴۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ «حسن شیخی» اظهار داشت: به دنبال وقوع سرقتهای سیمهای کابل مخابرات، در شهرستان آزادشهر، شناسایی و دستگیری عاملان سرقت به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: با بررسیهای میدانی و اشراف اطلاعاتی، ماموران موفق به شناسایی سارق سابقه دار شدند و با هماهنگی مراجع قضایی در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در تحقیقات تخصصی به عمل آمده، متهم به ۴۰فقره سرقت سیم کابل مخابرات در شهرستان آزادشهر اعتراف و یک مالخر نیز در این عملیات دستگیر شد.
به گزارش پلیس، سرهنگ شیخی با تاکید بر مقابله قاطعانه با مجرمان، خاطر نشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.