به گزارش ایلنا، سرهنگ «حسین تقی خانی» در تشریح جزئیات این حادثه، اظهار داشت: در ساعت ۱۶:۱۵ دوشنبه ۱۰ فروردین ماه در لاین جنوبی کیلومتر ۱۴ آزادراه «قزوین_زنجان»، تعداد ۳۰ دستگاه خودرو در نقاط مختلف به علت بارش باران و در پی آن لغزندگی جاده و همچنین تخطی از سرعت مطمئنه وعدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با یک دیگر برخورد می‌کنند.

وی افزود: در این حادثه ۱۶ نفر مصدوم که از این تعداد ۳ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۱۳ نفر نیز بصورت سرپایی در محل درمان شدند.

رئیس پلیس راه استان با بیان اینکه پس از انجام اقدامات امدادی و پاکسازی مسیر، هم‌اکنون محور باز است و تردد خودروها بدون مشکل در جریان است: از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی را رعایت کنند.

