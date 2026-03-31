حمایت روانی و درمانی از ۲۶۷۰ از امدادگران جنگ
به گزاش ایلنا، تیمهای بهداشت و درمان اضطراری استانها هماکنون در جریان جنگ رمضان با ارائه خدمات روانی و درمانی به ۲۶۷۰ امدادگر در پهنههای عملیاتی، علاوه بر پایش مستمر وضعیت روانی نیروها و ارائه مداخلات تخصصی، نقش مهمی در افزایش تابآوری، کاهش فرسایش روانی و ارتقای بهرهوری عملیاتی نیروهای امدادی ایفا میکنند.
این اقدام نقطه قوتی برای جمعیت هلالاحمر محسوب میشود و به حفظ سلامت روانی و ارتقای کارایی نیروهای عملیاتی در شرایط پرتنش کمک میکند.
در جریان جنگ رمضان، تیمهای بهداشت و درمان اضطراری استانهای جمعیت هلالاحمر، بهطور فعال خدمات روانی و درمانی خود را به امدادگران حاضر در ۱۸۸ پهنه عملیاتی ارائه میکنند. این اقدامات شامل پایش مستمر وضعیت روحی و روانی نیروهای عملیاتی و ارائه مداخلات تخصصی روانی-درمانی است که ضمن حمایت از سلامت روان امدادگران، بهرهوری عملیاتی آنها را افزایش میدهد.
دهقان، معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلالاحمر، با تأکید بر اهمیت این اقدام گفت: حمایت روانی از امدادگران در مناطق عملیاتی، یکی از نقاط قوت این طرح است و نقش بسیار مهمی در افزایش تابآوری و بهرهوری نیروهای عملیاتی دارد.
وی افزود: این برنامه، بر اساس آموزشهای تخصصی پیشین و تجربههای عملی گذشته، در حال اجراست و نمونهای موفق از یک استراتژی اثرگذار برای پشتیبانی روانی و درمانی نیروهای عملیاتی در شرایط بحران و جنگ محسوب میشود.
این طرح تاکنون در ۱۸۸ پهنه عملیاتی و پایش ۲۶۷۰ نیروی امدادگران عملیاتی انجام شده که ۳۹ امدادگر به مراکز درمانی تخصصی ارجاع داده شدهاند، این طرح ضمن ارتقای توان عملیاتی تیمهای امدادی، الگویی موفق در حوزه حمایت روانی-درمانی از نیروهای عملیاتی به شمار میرود و نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات جمعیت هلالاحمر ایفا میکند.