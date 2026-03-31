تمهیدات اتوبوسرانی تهران برای مراسم تشییع پیکر دریابان شهید تنگسیری

به گزارش ایلنا، روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای از خدمات‌رسانی ناوگان اتوبوسرانی تهران برای شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر دریابان شهید علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که روز چهارشنبه ۱۲ فروردین ماه از میدان انقلاب اسلامی تا معراج شهدا (خیابان بهشت) برگزار می‌شود، خبر داد.

بر این اساس، برای رفاه حال شرکت‌کنندگان در این مراسم ضمن ارائه خدمات حمل و نقلی از سطح شهر تهران، نسبت به تقویت خطوط عبوری و منتهی به محدوده برگزاری مراسم، شرکت کنندگان پس از پایان مراسم می‌توانند از طریق ناوگان اتوبوسرانی مستقر در خیابان‌های خیام، فیاض بخش، حافظ، وحدت اسلامی و سپهبد قرنی به مقاصد چهارراه تهرانپارس، پایانه خاوران، میدان رسالت، میدان راه آهن، پایانه آزادی و شهرری عزیمت کنند.

در این اطلاعیه آمده است که با توجه به اعمال محدودیت‌های ترافیکی در خیابان انقلاب اسلامی در مقطع زمانی برگزاری مراسم، خدمات‌رسانی در خط یک و هفت اتوبوس‌های تندرو با تغییر مسیر مقطعی انجام می‌شود.

