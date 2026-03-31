به گزارش ایلنا، سید کمال‌الدین میرجعفریان در جلسه ستاد خدمات سفر استان تهران که با هدف بررسی روند خدمات‌رسانی کمیته‌های ۱۵گانه برگزار شد، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان با بسیج امکانات، تجهیزات و ظرفیت‌های موجود، در آمادگی کامل برای ارائه خدمات مناسب و شایسته به مسافران نوروزی قرار دارند.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور، افزود: با توجه به وضعیت جنگی، هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مسئول انجام شده و تمهیدات ویژه‌ای برای تداوم خدمات‌رسانی، مدیریت شرایط و حفظ آرامش و ایمنی شهروندان و مسافران در نظر گرفته شده است.

معاون عمرانی استاندار تهران با تأکید بر جایگاه راهبردی پایتخت، تصریح کرد: استان تهران به عنوان شاهراه ارتباطی کشور، از نقش مهمی در تسهیل تردد مسافران برخوردار است و بر همین اساس، ستاد خدمات سفر با برنامه‌ریزی منسجم، اقدامات لازم را برای ارتقای سطح خدمات، افزایش ایمنی محورهای مواصلاتی و کاهش مشکلات احتمالی در دستور کار قرار داده است.

میرجعفریان همچنین بر ضرورت نظارت مستمر، دقیق و میدانی بر عملکرد کمیته‌های ۱۵گانه تأکید کرد و گفت: کمیته‌های تخصصی موظفند با هماهنگی کامل و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، خدماتی در شأن مردم و مسافران ارائه کنند.

براساس گزارش روابط عمومی استانداری تهران، وی در پایان خاطرنشان کرد: انسجام بخشی، مدیریت بهینه منابع و حفظ آمادگی در شرایط خاص، از مهم‌ترین اولویت‌های ستاد خدمات سفر استان تهران در ایام نوروز است.

