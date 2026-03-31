معاون عمرانی استانداری تهران عنوان کرد:
تمهیدات ویژه برای خدمترسانی به مسافران نوروزی
معاون عمرانی استاندار تهران از تداوم خدماترسانی دستگاههای اجرایی استان به مسافران نوروزی خبر داد و بر تشدید نظارت بر عملکرد کمیتههای تخصصی این ستاد تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، سید کمالالدین میرجعفریان در جلسه ستاد خدمات سفر استان تهران که با هدف بررسی روند خدماترسانی کمیتههای ۱۵گانه برگزار شد، اظهار کرد: تمامی دستگاههای اجرایی استان با بسیج امکانات، تجهیزات و ظرفیتهای موجود، در آمادگی کامل برای ارائه خدمات مناسب و شایسته به مسافران نوروزی قرار دارند.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور، افزود: با توجه به وضعیت جنگی، هماهنگیهای لازم میان دستگاههای مسئول انجام شده و تمهیدات ویژهای برای تداوم خدماترسانی، مدیریت شرایط و حفظ آرامش و ایمنی شهروندان و مسافران در نظر گرفته شده است.
معاون عمرانی استاندار تهران با تأکید بر جایگاه راهبردی پایتخت، تصریح کرد: استان تهران به عنوان شاهراه ارتباطی کشور، از نقش مهمی در تسهیل تردد مسافران برخوردار است و بر همین اساس، ستاد خدمات سفر با برنامهریزی منسجم، اقدامات لازم را برای ارتقای سطح خدمات، افزایش ایمنی محورهای مواصلاتی و کاهش مشکلات احتمالی در دستور کار قرار داده است.
میرجعفریان همچنین بر ضرورت نظارت مستمر، دقیق و میدانی بر عملکرد کمیتههای ۱۵گانه تأکید کرد و گفت: کمیتههای تخصصی موظفند با هماهنگی کامل و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، خدماتی در شأن مردم و مسافران ارائه کنند.
براساس گزارش روابط عمومی استانداری تهران، وی در پایان خاطرنشان کرد: انسجام بخشی، مدیریت بهینه منابع و حفظ آمادگی در شرایط خاص، از مهمترین اولویتهای ستاد خدمات سفر استان تهران در ایام نوروز است.