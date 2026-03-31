برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه البرز مرکزی

به گزارش ایلنا، زهره عبادتی در تشریح این خبر بیان کرد: یگان حفاظت محیط زیست شهر تهران در راستای انجام مأموریت‌های نظارتی و حفاظتی خود، با موارد متعددی از ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه البرز مرکزی بخش جنوبی مواجه شده است.

عبادتی در این خصوص اظهار داشت: با اخذ دستور قضایی لازم، با کلیه ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه برخورد قاطع صورت خواهد گرفت و پرونده متخلفان پس از تشکیل به منظور طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.

وی با تأکید بر پیامدهای مخرب ساخت و سازهای غیرمجاز بر محیط زیست، خاطرنشان کرد: این اداره با جدیت تمام با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز که منجر به تخریب محیط زیست شود، برخورد قانونی قاطع انجام خواهد داد.

معاون مدیرکل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران همچنین تأکید کرد: هرگونه تخلف در حوزه تغییر کاربری، تصرف اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه، برابر با قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

عبادتی تصریح کرد: اداره حفاظت محیط زیست تهران با استمرار پایش‌های میدانی و تقویت گشت و کنترل در منطقه، اقدامات حفاظتی لازم را به صورت ویژه پیگیری خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، این مقام مسئول در پایان همچنین از شهروندان درخواست کرد تا هرگونه تخلف زیست محیطی را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ اطلاع‌رسانی کنند تا پیگیری‌های لازم صورت پذیرد.

