به گزارش ایلنا، عبدالمجید رحمانی با اشاره به اینکه گشت‌های فوریت‌های اجتماعی در زمان حمله دشمن به مناطق مختلف برای ارائه خدمات مددکاری اعزام می‌شوند، گفت: برای همه مددکارانی که دغدغه حمایت از هم‌وطنان و انجام فعالیت‌های میدانی اثرگذار در این روزهای حساس را دارند، زمینه لازم برای خدمت‌رسانی تخصصی فراهم شده است.

وی افزود: سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از جهادگران، نیروهای داوطلب، مددکاران حرفه‌ای، مشاوران و دانشجویان حوزه علوم اجتماعی دعوت می‌کند تا در مسیر بازگرداندن آرامش و ارائه خدمات حمایتی و مددکاری در محلات آسیب‌دیده از حملات دشمن، با این مجموعه همراه شوند.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به تسهیل شرایط حضور داوطلبان تصریح کرد: محدودیتی در میزان زمان همکاری وجود ندارد و داوطلبان می‌توانند در قالب تیم‌های سازمان‌دهی‌شده و با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات فراهم‌شده، نقش مؤثری در حمایت‌های روانی و اجتماعی و تثبیت آرامش شهروندان در محلات مورد حمله دشمن ایفا کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، رحمانی در پایان بیان کرد: علاقه‌مندان به مشارکت در این طرح می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات تکمیلی از طریق لینک زیر اقدام کنند:

https://survey.porsline.ir/s/U۱TNDUDv

