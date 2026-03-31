دعوت از داوطلبان برای همراهی با مددکاران اجتماعی در خدماترسانی به شهروندان آسیبدیده از جنگ
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران از اعزام گشتهای فوریتهای اجتماعی برای ارائه خدمات مددکاری در مناطق آسیبدیده از حملات آمریکایی - صهیونیستی خبر داد و از نیروهای داوطلب، مددکاران و مشاوران برای همراهی با این گشتها دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، عبدالمجید رحمانی با اشاره به اینکه گشتهای فوریتهای اجتماعی در زمان حمله دشمن به مناطق مختلف برای ارائه خدمات مددکاری اعزام میشوند، گفت: برای همه مددکارانی که دغدغه حمایت از هموطنان و انجام فعالیتهای میدانی اثرگذار در این روزهای حساس را دارند، زمینه لازم برای خدمترسانی تخصصی فراهم شده است.
وی افزود: سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران از جهادگران، نیروهای داوطلب، مددکاران حرفهای، مشاوران و دانشجویان حوزه علوم اجتماعی دعوت میکند تا در مسیر بازگرداندن آرامش و ارائه خدمات حمایتی و مددکاری در محلات آسیبدیده از حملات دشمن، با این مجموعه همراه شوند.
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به تسهیل شرایط حضور داوطلبان تصریح کرد: محدودیتی در میزان زمان همکاری وجود ندارد و داوطلبان میتوانند در قالب تیمهای سازماندهیشده و با بهرهگیری از امکانات و تجهیزات فراهمشده، نقش مؤثری در حمایتهای روانی و اجتماعی و تثبیت آرامش شهروندان در محلات مورد حمله دشمن ایفا کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران، رحمانی در پایان بیان کرد: علاقهمندان به مشارکت در این طرح میتوانند برای ثبتنام و دریافت اطلاعات تکمیلی از طریق لینک زیر اقدام کنند:
https://survey.porsline.ir/s/U۱TNDUDv