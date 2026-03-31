خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترافیک سنگین در محورهای شمالی

کد خبر : 1767555
لینک کوتاه کپی شد.

​جانشین پلیس راه فراجا از ترافیک سنگین و پر حجم در محورهای شمالی کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور، از ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به شمال کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال، به‌ویژه در محدوده ابتدا و انتهای تونل البرز، با ترافیک سنگین مواجه است. 

وی افزود: در محور چالوس نیز در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و محدوده مکارود تا مجلار شاهد ترافیک سنگین هستیم. همچنین در مسیر شمال به جنوب این محور، حدفاصل میانک تا مکارود و محدوده‌های ولی‌آباد و سیاه‌بیشه ترافیک پرحجم گزارش شده است. 

جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: محور هراز نیز در مسیر جنوب به شمال، به‌ویژه در محدوده‌های مبارک‌آباد، پیست آبعلی، مشاء، امامزاده هاشم و پلور با ترافیک سنگین همراه است. 

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت سایر محورهای کشور تصریح کرد: تردد در محورهای فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و در محور هراز مسیر شمال به جنوب نیز مشکل ترافیکی خاصی وجود ندارد. 

وی در خصوص شرایط جوی گفت: محورهای چالوس و هراز در ارتفاعات با بارش برف و باران همراه هستند، اما سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی گزارش شده‌اند. 

همچنین در برخی محورهای استان‌های آذربایجان غربی، مرکزی، مازندران، تهران، لرستان و کرمانشاه بارش برف و باران و در استان‌های سمنان، چهارمحال و بختیاری، فارس، کرمان، قم و همدان بارش باران گزارش شده است. 

جانشین پلیس راه فراجا در پایان به محورهای مسدود اشاره کرد و گفت: محور بوشهر–دیر به‌عنوان محور شریانی مسدود است. همچنین محورهای پونل–خلخال، پاتاوه–دهدشت، جاسک–بشاگرد، زرآباد–چاهان، کمربندی یاسوج–اصفهان، جلگه–چاه اسحاق و بادوله–بامنیر نیز تا اطلاع ثانوی مسدود هستند. 

وی در پایان با ارائه توصیه‌هایی به رانندگان خاطرنشان کرد: هموطنان زمان سفر خود را با توجه به ترافیک سنگین مدیریت کرده و از سفرهای غیرضروری در ساعات اوج تردد خودداری کنند. همچنین در جاده‌های لغزنده، رعایت فاصله طولی مناسب، استفاده از سرعت مطمئنه و به‌همراه داشتن تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ ضروری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار