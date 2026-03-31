به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سید حمایت میرزاده معاون حقوقی و امور مجلس در نشست شورای معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل، با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از سرداران و مردم کشور در حملات ددمنشانه دشمن آمریکایی صهیونی، با تأکید ویژه بر ضرورت پویایی فضای آموزشی، گفت: فضای رقابتی سالم و مثبت برای ایجاد جو علمی در میان معلمان و دانش‌آموزان در مدارس باید شکل بگیرد.

میرزاده با بیان این‌که نظام آموزشی نیازمند تحرک جدی در حوزه علمی و آموزشی است، افزود: مدارس باید به محیطی تبدیل شوند که در آن رقابت مثبت علمی میان معلمان و دانش‌آموزان شکل گیرد.

وی در ادامه تأکید کرد: این رقابت نه‌تنها موجب افزایش انگیزه یادگیری می‌شود، بلکه به ارتقای کیفیت آموزش و پرورش نیز کمک می‌کند.

میرزاده با اشاره به اهمیت نقش مدیران مدارس، گفت: مدیران و معلمان نباید منتظر دستورهای متمرکز بمانند و می‌توانند با توجه به شرایط محلی، طرح‌های خلاقانه و نوآورانه‌ای را اجرا کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس افزود: هر مدرسه می‌تواند با تشکیل گروه‌های علمی، فعالیت‌های پژوهشی، کلاس‌های موضوع‌محور و برنامه‌های ابتکاری، فضای علمی پویا ایجاد کند.

وی با تأکید بر این‌که اکنون زمان ابتکار و خلاقیت در مدارس است، خاطرنشان کرد: شرایط امروز اقتضا می‌کند معلمان با روش‌های نوین تدریس، ایده‌های جدید آموزشی و فعالیت‌های مشارکتی، دانش‌آموزان را بیش از گذشته درگیر فرآیند یادگیری کنند.

به گفته وی، ایجاد فرصت برای بروز خلاقیت معلمان و دانش‌آموزان می‌تواند به شکل‌گیری جریان علمی فعال در مدارس منجر شود.

معاون امور حقوقی و امور مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: حتی در شرایطی که فعالیت حضوری مدارس با محدودیت روبه‌رو می‌شود، روند آموزش نباید متوقف شود.

میرزاده گفت: ممکن است مدرسه به ظاهر تعطیل شود، اما آموزش تعطیل نمی‌شود و معلمان می‌توانند با روش‌های متنوع، مسیر یادگیری را ادامه دهند.

وی ادامه داد: برگزاری نشست‌های علمی کوچک، استفاده از ظرفیت فضای مجازی، تولید محتوای آموزشی، تشکیل حلقه‌های مطالعاتی دانش‌آموزی و برنامه‌های پژوهشی مدرسه‌محور از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تداوم جریان علمی کمک کند.

میرزاده تأکید کرد: رقابت سالم علمی میان مدارس، کلاس‌ها و دانش‌آموزان می‌تواند موجب افزایش نشاط آموزشی شود.

معاون حقوقی و امور مجلس تصریح کرد: اگر فضای رقابتی علمی ایجاد شود، معلمان نیز برای ارائه روش‌های نوین و جذاب تدریس تلاش بیشتری خواهند کرد و این امر در نهایت به نفع دانش‌آموزان خواهد بود.

میرزاده در پایان با قدردانی از تلاش فرهنگیان استان اردبیل، از مدیران و معلمان خواست از فرصت موجود برای ارائه طرح‌های نو و ابتکاری استفاده کنند و افزود: ایجاد فضای علمی پویا در مدارس نیازمند همت جمعی و مشارکت فعال همه فرهنگیان است و این مسیر می‌تواند به تقویت بنیان‌های علمی دانش‌آموزان منجر شود.

