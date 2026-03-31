بارش باران و برف در اکثر مناطق کشور
کد خبر : 1767537
امروز در اکثر مناطق کشور بهجز سیستان و بلوچستان، بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت، در برخی مناطق تگرگ و برف پیشبینی میشود.
به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی اعلام کرد: چهارشنبه در شرق، شمال شرق، سواحل شرقی دریای خزر و برخی مناطق مرکزی و پنجشنبه در نوار شرقی و برخی مناطق، شمال شرق، شمال غرب و جنوب شرق تداوم خواهد داشت.
امروز آسمان تهران ابری همراه با مه رقیق، در برخی ساعتها بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شدید است.