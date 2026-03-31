انجام ۱۵۰ مأموریت بازرسی از واحدهای غذایی

مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو از انجام ۱۵۰ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، انبارها و سردخانه‌ها در قالب سامانه AUDIT خبر داد و اعلام کرد در این بازدیدها هیچ‌گونه‌عدم انطباقی گزارش نشده است.

به گزارش ایلنا، عبدالعظیم بهفر با اشاره به روند نظارت‌ها در شرایط بحران، اظهار کرد: در پی اجرای بخشنامه مربوط به تشدید نظارت و بازرسی از واحدهای تولیدی و مراکز نگهداری فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی، مأموریت‌های بازرسی از طریق سامانه نظارت، ارزیابی و بازرسی (AUDIT) در دستور کار معاونت‌های غذا و دارو قرار گرفت. 

وی افزود: تاکنون، در مجموع ۱۵۰ مأموریت بازرسی از کارخانه‌ها، کارگاه‌های تولیدی، انبارها و سردخانه‌ها تعریف، اجرا و در سامانه مذکور ثبت شده است. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، بهفر با بیان اینکه این بازرسی‌ها در قالب پاسخ به بسته سؤالات «بازرسی تصادفی واحدهای تولیدکننده و مراکز نگهداری در شرایط بحران» انجام شده، تصریح کرد: در جریان بازدیدهای صورت‌گرفته، هیچ‌گونه‌عدم انطباق یا تخلفی گزارش و ثبت نشده است. 

مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در پایان خاطرنشان کرد: این فرآیند نظارتی برای یک دوره سه‌ماهه برنامه‌ریزی شده و گزارش‌های تکمیلی آن در ادامه ارائه خواهد شد.

