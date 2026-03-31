محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا جدیدترین آمار آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های تولید و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی را تشریح کرد.

هاشمی با اشاره به گذشت یک ماه از شرایط ویژه جنگی همزمان با تعطیلات نوروز و ماه رمضان گفت: ارزیابی‌های تکمیلی میدانی نشان می‌دهد، تعداد کارخانه‌های داروسازی آسیب‌دیده از مرز ۱۵ واحد گذشته و آمار نهایی پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی به‌زودی اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت بخش تجهیزات پزشکی افزود: تعداد شرکت‌های تولیدکننده این حوزه که متحمل خسارت شده‌اند نیز به بیش از ۵ واحد رسیده است. بخش تجهیزات پزشکی صا ایران، شهرک سلامت اصفهان و کارخانه تولیدی پیک مد از جمله واحدهایی هستند که آسیب‌های جدی دیده‌اند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره وضعیت کارخانه پیک مد توضیح داد: این واحد تولیدی که نقش کلیدی در تولید ملزومات مصرفی یکبارمصرف پزشکی شامل ست سرم، ست خون، ست آنژیو، ست آنفوزیون، نیدل و کاتتر دارد و تأمین‌کننده اصلی نیاز بخش‌های مراقبت ویژه و اتاق عمل محسوب می‌شد، متأسفانه در پی حملات اخیر تا اطلاع ثانوی از چرخه تولید خارج شده است.

هاشمی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های توزیع گفت: انبار مرکزی دارو و شیر خشک در استان همدان که مسئولیت پوشش‌دهی دو استان همجوار را بر عهده داشت، به طور کامل تخریب شد. همچنین فعالیت چندین شرکت پخش و توزیع دارو با چالش‌هایی در حوزه نیروی انسانی و لجستیک روبه‌رو گردید که خیلی زود برطرف شد.

مدیریت بحران در توزیع دارو

او درباره پیامدهای تخریب انبار همدان اظهار داشت: این حادثه چالش لجستیکی قابل‌توجهی در زنجیره توزیع ایجاد کرد، اما بلافاصله با هماهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه و فعال‌سازی مسیرهای جایگزین از انبارهای استانی دیگر، خلأ ایجادشده جبران شد.

وی افزود: گزارش‌های میدانی تأیید می‌کند که دسترسی شهرهای تحت پوشش انبار همدان با اختلال پایدار مواجه نشده است. سایر انبارهای ذخایر دارویی کشور نیز تحت تمهیدات امنیتی و لجستیکی ویژه، کماکان تحت پایش مستمر قرار دارند و تاکنون گزارش آسیب جدی به این مراکز واصل نشده است.

وضعیت بازار دارو و شیر خشک

هاشمی درباره وضعیت کلی بازار دارو گفت: بر اساس گزارش‌های بازرسی میدانی و نظارت‌های مستمر معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور، خوشبختانه دسترسی مردم به داروهای حیاتی و خاص با کمبود محسوسی همراه نبوده است.

وی یادآور شد: طبیعی است در شرایط جنگی و اختلال در زنجیره توزیع، کمبودهای موقت و منطقه‌ای در برخی اقلام خاص یا برندهای مشخص مشاهده شود، اما این موارد با راهکارهای مدیریتی در حال کنترل است.

هاشمی درباره وضعیت شیر خشک و نگرانی خانواده‌ها گفت: اولاً تأکید می‌کنم که هیچ‌گونه کمبودی در شیرخشک‌های رگولار، متابولیک و رژیمی در سطح کشور وجود ندارد. ثانیاً، برای مدیریت بهینه تقاضا و جلوگیری از احساس کمبود کاذب، دو راهکار کلیدی را اجرا کردیم؛ اول، آگاه‌سازی خانواده‌ها درباره شباهت فرمولاسیون بیش از ۹۵ درصد شیرخشک‌های رگولار و عدم ضرورت اصرار بر برندهای خاص. دوم، اولویت‌بندی سنی در توزیع؛ به این معنا که نوزادان زیر ۶ ماه در کانون توجه تأمین قرار گرفتند، چرا که کودکان بالای ۶ ماه امکان استفاده از غذای سفره را دارند و اولویت آن‌ها در تأمین شیرخشک کاهش می‌یابد.

وی درباره ملزومات مصرفی پزشکی نیز گفت: با تعطیلی موقت کارخانه پیک مد، تأمین اقلامی همچون ست سرم و ست خون از طریق تخصیص سهمیه به سایر واحدهای فعال در شبکه توزیع پیگیری می‌شود و خوشبختانه این اقلام با اولویت‌بندی در دسترس مراکز درمانی قرار دارد.

هاشمی درباره داروهای بیماران خاص نیز تأکید کرد: با پایش میدانی داروخانه‌های استراتژیک و هماهنگی مستمر با دانشگاه‌های علوم پزشکی، دسترسی بیماران صعب‌العلاج به داروهای مورد نیاز حفظ شده و هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر افزایش قیمت غیرمتعارف یا گرانی کاذب در این بخش ثبت نشده است.

تمهیدات راهبردی برای شرایط پایدار

هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای تداوم شرایط در صورت طولانی‌شدن وضعیت موجود، مهم‌ترین راهکارهای اتخاذشده را این‌گونه تشریح کرد: اجرای دستورالعمل توزیع آفلاین برای پوشش ریسک اختلال در سامانه نسخه الکترونیک از جمله اولویت‌های اصلی است تا در صورت بروز هرگونه مشکل فنی، خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشود. پایش لحظه‌ای موجودی انبارها و تخصیص بهینه منابع نیز به‌عنوان ابزاری کلیدی برای مدیریت هوشمند زنجیره تأمین در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: تمرکز زنجیره تأمین بر گروه‌های آسیب‌پذیر شامل نوزادان زیر شش ماه و بیماران صعب‌العلاج، تفویض اختیار نظارت و توزیع به دانشگاه‌های علوم پزشکی هر منطقه برای واکنش سریع‌تر به نیازهای بومی، و تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای ضروری از گمرکات از دیگر تدابیر اندیشیده‌شده است. بهره‌گیری از ظرفیت تولیدی کارخانه‌های سالم در سایر مناطق برای جبران خلأ واحدهای آسیب‌دیده و نیز افزایش سطح ذخایر ایمنی اقلام حیاتی در انبارهای پراکنده استانی، از راهکارهای تکمیلی برای حفظ پایداری بازار در شرایط ویژه محسوب می‌شود.

هاشمی با اشاره به شرایط دشوار یک ماهه اخیر خاطرنشان کرد: علی‌رغم چالش‌های جدی شامل آسیب به بیش از ۱۵ کارخانه داروسازی و بیش از ۵ واحد تولید تجهیزات پزشکی، تخریب انبار استراتژیک همدان، اختلال در فعالیت شرکت‌های پخش و شهادت همکاران عزیزمان در حوزه داروسازی و تجهیزات پزشکی، با اتکا به مدیریت هوشمند و هماهنگی شبانه‌روزی شبکه غذا و دارو با دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکتهای مختلف فراورده‌های سلامت، توفیق حاصل شد تا پایداری زنجیره تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک حفظ گردد.

وی تأکید کرد: گزارش‌های نظارتی معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور نشان دهنده این واقعیت است که مردم شریف ایران با کمبود محسوسی در اقلام سلامت‌محور مواجه نشده‌اند. سازمان غذا و دارو خود را مدیون فداکاری شهدای عرصه سلامت، از جمله دو شهیده داروساز و شهدای حوزه تجهیزات پزشکی دانسته و متعهد است با همان اقتدار، پایداری زنجیره تأمین سلامت مردم را در هر شرایطی صیانت کند.

