فرمانده کل انتظامی کشور اعلام کرد

بازداشت ۴۸ عامل اصلی و شبکه‌ساز گروه‌های تروریستی از ابتدای جنگ/ کشف ۱۳۹دستگاه استارلینک

​فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به تشریح عملکرد پلیس مرتبط با جنگ رمضان پرداخت.

به گزارش ایلنا و بنابر اعلام خبرگزاری پلیس؛ سردار احمدرضا رادان اظهار داشت: از ابتدای جنگ رمضان پلیس در کنار مأموریت‌های جاری و خدمات روزانه به شهروندان؛ اقدامات ویژه‌ای در مبارزه قاطع با ناامن کنندگان امنیت عمومی و روانی مردم برداشته است. در این مدت ۴۸ نفر از عناصر اصلی شبکه‌ها، هسته‌ها و گروهک‌های ضد انقلاب و جاسوسی بازداشت شدند.

او گفت: با اقدامات اطلاعاتی پلیس ۴۶ نفر از عوامل شبکه‌ای فروش استارلینک در ۱۹ استان با کشف ۱۳۹ دستگاه استارلینک و روتر شناسایی و دستگیر شدند.

رادان افزود: در کنار دستگیری ۷۷ نفر وطن فروش سلطنت‌طلب و فعال در فضای مجازی؛ ۱۹۷ نفر مجرم و خائن به وطن که با ارسال تصاویر محل  اصابت موشک با شبکه‌های رسانه‌ای تروریستی و وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی دشمن به‌صورت دائم همکاری می‌کردند نیز بازداشت شدند. همچنین ۴۸۱ نفر از عوامل مخل امنیت روانی جامعه در فضای مجازی نیز شناسایی و دستگیر شدند.

او گفت: در پایان از مردمان خوب کشورمان که همواره در صحنه بودند و میدان را حفظ کردند و همچنین کارکنان جان برکف نیروهای مسلح و همکاران عزیزم در انتظامی کشور تشکر و قدردانی می‌نمایم.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
