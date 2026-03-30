آمار شهدا و مجروحان تا دهم فروردین ماه /بیشترین شهدا در تهران و هرمزگان
به گزارش ایلنا، وزارت بهداشت آخرین آمار شهدا و مجروحان ناشی از حملات ددمنشانه آمریکایی - صهیونی تا دهم فروردین ماه را اعلام کرد.
آمار مجروحان و شهدا و مراکز آسیب دیده بهداشتی - درمانی اعلامی وزارت بهداشت به شرح زیر است:
بستریهای موجود ۵۳۳ نفر
درمان و ترخیص ۲۵۲۸۶
شهدای مدافع سلامت ۲۴ نفر
آمبولانسهای آسیب دیده ۴۱ دستگاه
تعداد عملهای جراحی انجام شده ۱۰۲۱ مورد
مصدومیت تیم ملی سلامت ۱۱۴ نفر
شهید کمتر از ۵ سال ۱۷ کودک
مصدوم کمتر از ۱۸ سال ۱۸۰۳ نفر
مصدوم کمتر از ۲ سال ۶۵ کودک
پایگاههای اورژانس آسیب دیده ۵۳ واحد
مراکز درمانی آسیب دیده ۴۴ واحد
مراکز بهداشت آسیب دیده ۲۰۴ واحد
شهید کمتر از ۱۸ سال ۲۱۶ نفر
بیمارستانهای تخلیه شده ۶ واحد
بیشترین شهدا در تهران و هرمزگان
شهید خانم ۲۴۹ نفر
مصدوم خانم ۴۳۵۰ نفر