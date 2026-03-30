آمار شهدا و مجروحان تا دهم فروردین ماه /بیشترین شهدا در تهران و هرمزگان

وزارت بهداشت، آمار شهدا و مجروحان حملات آمریکایی – صهیونی و همچنین آسیب به مراکز بهداشتی و درمانی تا روز ۳۱ جنگ را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، وزارت بهداشت آخرین آمار شهدا و مجروحان ناشی از حملات ددمنشانه آمریکایی - صهیونی تا دهم فروردین ماه را اعلام کرد. 

آمار مجروحان و شهدا و مراکز آسیب دیده بهداشتی - درمانی اعلامی وزارت بهداشت به شرح زیر است: 

بستریهای موجود ۵۳۳ نفر

درمان و ترخیص ۲۵۲۸۶

شهدای مدافع سلامت ۲۴ نفر

آمبولانس‌های آسیب دیده ۴۱ دستگاه

تعداد عمل‌های جراحی انجام شده ۱۰۲۱ مورد

مصدومیت تیم ملی سلامت ۱۱۴ نفر

شهید کمتر از ۵ سال ۱۷ کودک

مصدوم کمتر از ۱۸ سال ۱۸۰۳ نفر

مصدوم کمتر از ۲ سال ۶۵ کودک

پایگاه‌های اورژانس آسیب دیده ۵۳ واحد

مراکز درمانی آسیب دیده ۴۴ واحد

مراکز بهداشت آسیب دیده ۲۰۴ واحد

شهید کمتر از ۱۸ سال ۲۱۶ نفر

بیمارستانهای تخلیه شده ۶ واحد

بیشترین شهدا در تهران و هرمزگان

شهید خانم ۲۴۹ نفر

مصدوم خانم ۴۳۵۰ نفر

 

انتهای پیام/
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
