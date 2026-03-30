به گزارش ایلنا، متصدی یکی از واحدهای صنفی با انتشار تصاویری در صفحه متعلق به صنف خود، به ارزش‌های مورد احترام جامعه توهین و موجب تشویش اذهان عمومی شد.

این اقدام اعتراض سایر کسبه را به دنبال داشت و موضوع به پلیس اطلاعات فراجا ارجاع داده که در نهایت با برخورد قانونی مواجه شد.

با توجه به اقدام مجرمانه این فرد، واحد صنفی مربوطه نیز بر اساس ضوابط پلمپ شد.

پلیس تأکید کرد: کسبه اجازه نخواهند داد افراد فریب خورده یا خود فروخته، فعالیتی خارج از عرف و هنجارهای جامعه داشته باشند و پلیس در صورت لزوم با هرگونه هنجارشکنی قاطعانه و قانونی برخورد خواهد کرد.

