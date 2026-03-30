به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، در نخستین نشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج در سال جدید ضمن بحث و بررسی ابعاد مختلف عملیات حج پیش رو و شرایط کنونی کشور اعلام شد؛ مجموعه حج و زیارت راهکارهای مختلفی را به کار گرفته است تا افزایش هزینه‌های عملیات حج ۱۴۰۵ به حداقل برسد.

در این نشست رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به پیگیری‌های انجام شده از کشور میزبان برای اعزام زائران ایرانی گفت: بر اساس اعلام وزارت حج و عمره عربستان حدود ۳۰ هزار زائر و ۶۷۲ نفر از عوامل حج و کادر پرشکی از ایران در حج آینده حضور خواهند داشت.

آقای علی رضا رشیدیان با اشاره به اینکه این تصمیم شرایط جدیدی را در پیش روی سازمان حج قرارداده است، افزود: کمتر از یک ماه تا آغاز عملیات حج زمان باقی مانده است و همکاران مجموعه حج و زیارت با حضور مستمر خود تلاش دارند که اعزام کاروان‌ها به بهترین شکل سازماندهی و اجرا شود.

در ادامه این نشست، معاون حج و عمره سازمان با ارائه گزارش جامعی از برنامه‌های مختلف طراحی شده برای عملیات حج ۱۴۰۵ گفت: بر اساس تدابیر اتخاذ شده روزانه بین ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ نفر از کشور خارج خواهند شد.

اقای اکبر رضایی با اشاره به اینکه طبق برنامه ریزی اولیه اعزام زائران به صورت ترکیبی از سفر هوایی و زمینی انجام خواهد شد، گفت: پایان ذی القعده باید ورود زائران به عربستان پایان یابد و آخرین گروه زائران نیز ۴ ذی الحجه از مدینه به مکه خواهند رفت.

در ادامه این نشست معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج دربارۀ بررسی طرح‌های مختلف صحبت و تصریح کرد: : با دستور رئیس سازمان حج در تلاش هستیم که استفاده از راهکارهای مختلف، کاهش هزینه‌های جاری و… به حداقل افزایش در میانگین قیمت در حج پیش رو منجر شود.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز با تاکید بر اهتمام مجموعه حج و زیارت برای مدیریت قیمت حج ۱۴۰۵ با توجه به شرایط کنونی کشور و نرخ ارز خریداری شده ادامه داد: این مجموعه اهتمام دارد که با توجه به قیمت ارز خریداری شده هزینه کمتری از زائرگرفته شود.

حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب با اشاره به لزوم اطلاع‌رسانی گسترده و توجیه مدیران و روحانیون کاروان‌ها و زائران، گفت: هرچه اطلاع‌رسانی بیشتر شود سرمایه‌گذاری است. در صورتی که با زائران گفت‌وگو و آن‌ها متوجه شوند سازمان حج و زیارت چه راهکارهایی را برای جلوگیری از افزایش بیشتر هزینه‌ها برداشته است قدردان و سپاسگزار آن خواهند بود.

وی اظهار کرد: سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری خادم زائران هستند و تلاش دارند این مسئولیت را درست و خوب انجام دهند، حج جمهوری اسلامی ایران یکی از ارزانترین حج‌ها در میان کشورهای اسلامی است و دولت خدمتگزار هم با توجه به شرایط کشور و مقدورات، ارز را قیمت‌گذاری می‌کند که طبعاً در هزینه‌ها تاثیر دارد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تاکید کرد: حج فریضه اسلامی است و بیش از هشتصد هزار نفر در نوبت حج هستند و حج مردم نباید تعطیل شود.

حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب از رئیس و معاونان سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری خواست تا جایی که ممکن است در قیمت حج وضعیت مالی زائران را مراعات کنند تا موجب تسهیل در سفرحجاج شود.

