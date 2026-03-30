مطالبات جامعه پرستاری در روزهای جنگ

به گزارش ایلنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی نظام پرستاری، پروین کاظمی نایب رئیس دوم شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری گفت: یکی از انتظارات جامعه پرستاری این بود که برای تعطیل اعلام شدن یک هفته‌ای در پی شهادت رهبر انقلاب اسلامی با توجه به شرایط جنگی و حضور در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، ساعت حضور آن‌ها مانند ایام تعطیل با ضریب یک و نیم محاسبه شود و این ایام نیز از ساعات موظفی پرستاران کسر شود.

وی افزود: با توجه به شرایط جنگی کشور و حضور پرستاران در صحنه باید به انتظارات جامعه پرستاری در این دوران توجه ویژه شود و دانشگاه‌ها رفتار سلیقه‌ای نداشته باشند.

کاظمی ادامه داد: متأسفانه بسیاری از دانشگاه‌ها در این موضوع سلیقه‌ای برخورد کردند. با توجه به اینکه هیئت دولت یک هفته را تعطیل اعلام کرد، باید مانند تعطیلات رسمی با آن برخورد می‌شد؛ در حالی که بعضی از دانشگاه‌ها اعلام کردند این تعطیلی برای کارکنان اداری است و برای پرستاران شیفت در گردش است و تعطیل محاسبه نمی‌شود.

نایب رئیس دوم شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری افزود: پرستاران انتظار دارند به این موضوع به موضوع حق پرستاران در تعطیلات غیر تقویمی رسیدگی شود. به ویژه که وزارت بهداشت هم اعلام کرده این روزها تعطیل رسمی است و باید مانند تعطیل رسمی با آن برخورد شود و دانشگاه‌های علوم پزشکی باید به این موضوع توجه کنند.

کاظمی اضافه کرد: پرستاران همیشه در محل خدمت حضور دارند و در هیچ شرایطی ارائه خدمات به مردم را زمین نمی‌گذاراند؛ اما اینکه بسیاری از دانشگاه‌ها در موضوع تعطیلات سلیقه‌ای عمل می‌کنند و تعطیلات را برای پرستاران روز عادی محاسبه می‌کنند، این موضوع باعث نارضایتی در جامعه پرستاری می‌شود.

وی بیان کرد: موضوع دیگر بخشنامه هیئت‌دولت درباره دورکار اعلام شدن کارکنان خانم دولت در روزهای پایانی سال با توجه به شرایط جنگی کشور بود. این در حالی است که گروه پرستاری در این مدت تمام وقت به صورت رسمی و غیر رسمی سر کار هستند و این موضوع نیز چالشی بین پرستاران شده است.

نایب رئیس دوم شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری گفت: در موضوع دورکاری بیش از ۸۰ درصد خانم‌ها دورکار هستند، اما با توجه به جمعیت بالای ۷۰ درصدی بانوان در حرفه پرستاری؛ پرستاران همچنان به صورت کامل حضور دارند و این تبعیض نارضایتی را در جامعه پرستاری بالا می‌برد.

کاظمی افزود: موضوع دیگری که این روزها در جامعه پرستاری مطرح می‌شود این است که حق‌الزحمه جنگ و معوقات آن‌ها چه می‌شود. بسیاری از ادارات و سازمان‌ها مانند بانک‌ها، صنایع فولاد، نفت و…، حق‌الزحمه جنگ پرداخت شد؛ پرستاران هم انتظار دارند این موضوع در نظر گرفته شود.

