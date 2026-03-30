نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه با گسترش حملات به غیرنظامیان در حال تشدید است

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر؛ راضیه عالیشوندی با بیان اینکه «روند تحولات میدانی نشان‌دهنده گسترش نگران‌کننده دامنه اهداف حملات به حوزه‌های غیرنظامی است»، گفت: در بیانیه مشترک شماره ۷ که در تاریخ ۱۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ منتشر شد، به‌صراحت تأکید شده است که حمله به فرودگاه‌ها و هواپیماهای غیرنظامی، تعرض مستقیم به حق بنیادین حیات و سلامت غیرنظامیان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به مصادیق این حملات افزود: بر اساس گزارش‌های موجود، حمله به فرودگاه مهرآباد تهران در ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۴ منجر به نابودی کامل ۶ فروند هواپیما و آسیب جدی به ۵ فروند دیگر شده است. همچنین در روزهای اخیر، فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد و فرودگاه شهید مدنی تبریز نیز هدف حملات قرار گرفته‌اند؛ در حالی که این مراکز ماهیت کاملاً غیرنظامی داشته و هیچ‌گونه استفاده نظامی از آن‌ها گزارش نشده است.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر ادامه داد: در بیانیه مشترک شماره ۶ که در تاریخ ۸ فروردین‌ماه منتشر شد نیز، بر این نکته تأکید شده که حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، در واقع حمله به آینده زندگی انسان‌هاست. در این چارچوب، حملات گسترده به واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و نیز زیرساخت‌های حیاتی کشور، آثار عمیق و بلندمدتی بر زندگی غیرنظامیان بر جای گذاشته است.

عالیشوندی با اشاره به حمله به برخی زیرساخت‌های کلیدی کشور تصریح کرد: هدف قرار دادن کارخانه‌های بزرگ صنعتی در استان‌های خوزستان و اصفهان و همچنین تأسیسات غیرنظامی در خنداب و یزد، از جمله مواردی است که به‌روشنی با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه در تعارض است.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت اصولی همچون تفکیک، تناسب و اتخاذ تدابیر احتیاطی در مخاصمات مسلحانه گفت: تفسیرهای موسع و یک‌جانبه از مفهوم «تهدید»، موجب گسترش دامنه اهداف نظامی و در نتیجه افزایش تلفات و خسارات غیرنظامی‌شده است؛ موضوعی که نیازمند توجه فوری جامعه بین‌المللی است.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر در پایان با درخواست از نهادهای بین‌المللی افزود: انتظار می‌رود سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و بشردوستانه با اتخاذ رویکردی مسئولانه و مؤثر، نسبت به توقف این روند نگران‌کننده اقدام کرده و از تکرار حملات علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی جلوگیری کنند.

وی همچنین بر ضرورت مقابله با «فرهنگ بی‌کیفرمانی» و پاسخگو کردن عاملان این اقدامات تأکید کرد و گفت: سکوت در برابر نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه، می‌تواند زمینه‌ساز تکرار چنین حوادثی در سایر نقاط جهان شود.

