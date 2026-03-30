به گزارش ایلنا، محمد مهدی ناصحی در سفر به استان گلستان با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و سرداران و فرماندهان و مقامات ارشد کشور اظهار کرد: خون رهبر شهید و سایر شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی آمریکایی و صهیونی علیه کشورمان، آرمان‌های انقلاب را تقویت خواهد کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه روزی مدیران و کارکنان این سازمان در سال گذشته، بر استمرار مسیر هوشمندسازی خدمات و کاهش پرداختی از جیب بیمه شدگان تاکید کرد.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در این نشست گفت: سال ۱۴۰۵ برای ما سال تحول در ارائه خدمات کیفی و گسترش پوشش بیمه‌ای برای دهک‌های پایین جامعه است. همچنین اولویت اصلی ما در سال جاری، حمایت ویژه از بیماران خاص و صعب العلاج و تقویت نظام ارجاع و پزشکی خانواده خواهد بود.

وی با ابراز خرسندی از حضور در استان گلستان، عملکرد این اداره کل را در اجرای طرح‌های ملی مثبت ارزیابی کرد و افزود: هماهنگی میان استان‌ها و ستاد سازمان، کلید موفقیت در اجرای عدالت در سلامت است و امیدواریم با تکیه بر توان داخلی و زیرساخت‌های الکترونیک، رضایتمندی حداکثری شهروندان را جلب کنیم.

با تعامل مستمر می‌توان مشکلات بیمه‌ای را مرتفع کرد

همچنین در این سفر مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی نیز دیدار و پیرامون چالش‌های موجود در مسیر ارائه خدمات به بیمه شدگان و راه‌های بهبود دسترسی شهروندان به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی با کیفیت، تبادل نظر کرد.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از برنامه‌های آتی سازمان، بر تعامل مستمر برای حل دغدغه‌های مردم گلستان در این حوزه تاکید کرد.

رمضانعلی سنگدوینی، نماینده گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اهمیت حمایت از اقشار آسیب پذیر، خواستار تقویت زیرساخت‌های بیمه‌ای در استان شد.

تقویت خدمت‌رسانی به بیمه شدگان از اولویت‌های بیمه سلامت در سال جدید است

ناصحی در ادامه این سفر در دیدار با کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان گلستان، از خدمات ارزنده کارکنان در این استان قدردانی کرد.

وی با اشاره به شرایط حاضر کشور، تقویت خدمت‌رسانی به بیمه شدگان را از اولویت‌های سازمان بیمه سلامت ایران دانست و گفت: سرمایه اصلی سازمان ما نیروی متخصص و دلسوزی است که با تعهد مثال زدنی، برای کاهش آلام بیمه شدگان تلاش می‌کنند. لذا در سال جدید تلاش می‌کنیم تا با تکیه بر این سرمایه ارزشمند، خدماتی با کیفیت و هوشمند به مردم استان گلستان ارائه دهیم.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران همچنین با تاکید بر اهمیت ایجاد محیطی پویا و سرشار از انگیزه برای کارکنان، ابراز امیدواری کرد که سال جدید، سالی سرشار از موفقیت، سلامتی و دستاوردهای نوین برای خانواده بزرگ بیمه سلامت باشد. در جریان این دیدار، کارکنان اداره کل نیز، به بیان دیدگاه‌های خود برای سال جدید پرداختند.

بازدید مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران از فرآیند نظام ارجاع شهرستان آق قلا در استان گلستان

در جریان سفر مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران به استان گلستان که با همراهی مدیرکل سلامت خانواده این سازمان صورت گرفت، با حضور در شهرستان آق قلا، از نزدیک فرایند اجرای نظام ارجاع و ارائه خدمات درمانی در مرکز بهداشتی شهری شماره یک و درمانگاه تخصصی بیمارستان آل جلیل این شهرستان مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این بازدید که با هدف سنجش کارایی سیستم ارجاع و بررسی چالش‌های پیش روی بیمه شدگان انجام شد، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران ضمن گفت‌وگو با پزشکان خانواده، بر نقش حیاتی نظام ارجاع در مدیریت هزینه‌های سلامت و عدالت در توزیع خدمات تاکید کرد.

وی در حاشیه این بازدید گفت: هدف اصلی اجرای این طرح، تسهیل مسیر درمان برای بیمه شدگان تحت پوشش سازمان بیمه سلامت بوده تا ایشان بتوانند با کمترین دغدغه و از طریق کانال‌های تعریف شده، تخصصی‌ترین خدمات مورد نیاز خود را با کمترین هزینه دریافت کنند.

به گزارش وبدا، در پایان این بازدید، راهکارهایی برای ارتقای زیرساخت‌های الکترونیک و بهبود سرعت پاسخگویی در نظام ارجاع این شهرستان ارائه و بر تداوم پایش‌های میدانی تاکید شد.

