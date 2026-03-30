طرح «خرید اعتباری کالا و خدمات» اجرایی شد
سرپرستان خانوارهای دهکهای ۱ تا ۳ میتوانند با طرح خرید اعتباری کالا و خدمات، تا دو برابر یارانه ماهانه کالا و خدمات مورد نیاز خود را دریافت و اقساط دو ماهه آن را پرداخت کنند.
به گزارش ایلنا، در راستای حمایت از معیشت خانوارهای مشمول، سرپرستان خانوارهای دهکهای ۱ تا ۳ که تمایل به استفاده از این طرح را دارند، میتوانند با مراجعه به سکوهای ارائهدهنده خدمات و انتخاب گزینه مربوطه، نسبت به فعالسازی اعتبار خرید اقدام کرده و پس از پذیرش شرایط، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
بر اساس این طرح، سقف اعتبار تخصیصی به هر خانوار حداکثر تا دو برابر یارانه نقدی ماهانه خانوار تعیین شده است. مشمولان میتوانند از این اعتبار برای خرید انواع کالاها و خدمات بهصورت حضوری و غیرحضوری از طریق شبکهای متشکل از بیش از ۱۷ هزار فروشگاه طرف قرارداد در سراسر کشور استفاده کنند.
به گزارش صدا و سیما، در مرحله فعلی، فعالسازی اعتبار خرید از طریق سامانه شرکت تارا به نشانی https://tara ۳۶۰. ir امکانپذیر است و سرپرستان خانوارهای مشمول میتوانند با ورود به این سامانه، انتخاب گزینه تعبیهشده و پذیرش شرایط، نسبت به بهرهمندی از طرح اقدام کنند.
نحوه بازپرداخت اعتبار نیز بهصورت اقساطی و در دو قسط مساوی تعریف شده است؛ بهگونهای که قسط اول ۳۰ روز پس از انجام خرید و قسط دوم ۶۰ روز پس از خرید دریافت میشود. در صورتعدم پرداخت اقساط در موعد مقرر، مجموع بدهی از یارانه نقدی ماهانه خانوار کسر و به حساب شرکت ارائهدهنده خدمات پرداخت خواهد شد.
سرپرستان خانوارهای مشمول میتوانند برای دریافت راهنمایی و اطلاعات بیشتر با شماره پشتیبانی شرکت تارا ۰۲۱-۱۵۷۳ تماس حاصل کنند یا به راهنمای طرح مراجعه کنند.
این طرح بهصورت اختیاری اجرا شده و بهرهمندی از آن منوط به اعلام تمایل و پذیرش شرایط از سوی سرپرست خانوار است. در مرحله نخست، صرفاً سرپرستان خانوارهای دهکهای اول تا سوم درآمدی امکان استفاده از این طرح را دارند و اطلاعرسانی درباره تعمیم آن به سایر دهکهای درآمدی در مراحل بعدی انجام خواهد شد.
همچنین تأکید میشود که این طرح محدود به یک پلتفرم خاص نبوده و همه سکوها و پلتفرمهایی که امکان ارائه «خرید اعتباری کالا و خدمات» را داشته باشند، میتوانند در اجرای این طرح مشارکت کنند. در حال حاضر، شرکت تارا یکی از مجریان این طرح است و بستر لازم برای حضور و فعالیت سایر پلتفرمهای متقاضی نیز فراهم شده است.