رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور تأکید کرد:
تسریع در تکمیل پروژههای نهضت توسعه عدالت آموزشی
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در نخستین جلسه مشترک شورای معاونان و مدیران کل نوسازی مدارس کشور درسال۱۴۰۵، اظهار کرد: تلاش ما بر تحقق رویکرد مدرسه مقاوم، ایران مقاوم خواهد بود و اقدام سریع و مستمر در به نتیجه رساندن پروژههای نهضت توسعه عدالت آموزشی و تسریع در تکمیل پروژههای نیمه تمام باید مد نظر همگان قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا خان محمدی؛ رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در جلسه مشترک شورای معاونان و مدیران کل نوسازی مدارس کشور که با حضور مدیران کل نوسازی استانها، اعضای شورای معاونین ادارات کل نوسازی استان ها، رؤسای مجامع خیرین مدرسه ساز و دبیران قرار گاه جهادی سراسر کشور برگزار شد؛ سال ۱۴۰۵ را سال پیروزی جبهه حق و استمرار موفقیت نوسازی مدارس کشور دانست و تصریح کرد: رویکردها و برنامههای ما در سال جدید بر محور شعار سال مقام معظم رهبری یعنی اقتصاد مقاومتی درسایه وحدت و امنیت ملی خواهد بود و با تغییر روشها و شیوههای مدیریت برای نیل به این مقصود تلاش و حرکت میکنیم.
رییس سازمان نوسازی مدارس کشور ادامه داد: برای دستیابی به هدف مهم مذکور فرمایشات امام شهیدمان در جلسه سال گذشته با هیأت دولت خط و مشی ما خواهد شد. سیاست عمومی ما برگرفته از سخنان کلیدی و توصیههای آن رهبر فرزانه است.
وی افزود: حسب توصیههای امام شهید اولین و مهمترین خط و مشی ما با تکیه بر سه کلمه است پیگیری، پیگیری، پیگیری و دومین اصل پرهیز از هرگونه اسراف در مدیریت امور خواهد بود.
رییس سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به نقش نوشته انگشتری امام شهید با آیه لَا یَحْزُنکَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا، اظهار کرد:
قدرت و عزت بشر دست خداست، نوسازی مدارس در شرایط جنگ و تحریم حاکم بر انقلاب اسلامی ایران، بیش از هفتاد میلیون متر مربع فضای آموزشی ساخته است، تبلور قرآن کریم در کلام و زندگی حضرت آقا به ما نشان میدهد؛ اگر به درستی تلاش کنیم وعدههای الهی محقق خواهد شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه سیاستهای اختصاصی سازمان در سال جدید را برشمرد و گفت: سیاست دائمی و همیشگی ما در درجه اول تکریم خیرین است، مردم اهمیت نقش آفرینی خود را در شبهای جنگ رمضان به همگان ثابت کردند، چیزی که سالیان متمادی نوسازی مدارس نشان داده بود، بزرگترین کارها با حضور مردم درست میشود، لذا سیاست دائمی ما تکریم خیرین است.
وی در ادامه بیان کرد: اقدام سریع و مستمر ما به نتیجه رساندن پروژههای نهضت است، تسریع در تکمیل پروژههای نیمه تمام باید مد نظر همگان قرار گیرد.
رییس سازمان نوسازی مدارس کشور با تاکید بر ضرورت تشکیل قرارگاههای سازندگی در سطح استان ها، گفت: صنعتیسازی در سال جدید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، ضمن اینکه با توجه به آموزههای حوادث اخیر، بازنگری در نقشهها و برنامههای جاری با توجه و عنایت به سیاستهای پدافند غیر عامل ضروری است.
وی افزود: توجیه خیرین به توجه و رعایت پیش بینی فضا و اتاقهای امن در ساخت مدارس مورد انتظار است، در طراحی مدارس عبور از موجهای انفجار و مکانیابی استراتژیک باید مورد توجه مهندسان ما قرار گیرد.
معاون وزیر آموزش و پرورش توجه به ساخت مدارس بزرگ مقیاس را به عنوان یک سیاست مهم برنامه هفتم مورد تاکید قرار داد و گفت: همه تدبیر کنید تا تکالیف برنامهای ما محقق شوند در روند کار ارزانسازی توام با کیفیت به همراه مدیریت هوشمندسازی با رویکرد پایداری در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: تعیین تکلیف مدارس سنگی ناایمن در سال جاری مورد انتظار است، دیگر نباید مسئله این مدارس در اذهان بماند. همچنین طراحی و ساخت مدارس آینده با رعایت اصل هوشمندسازی و اولویت بخشی به اقتصاد مقاومتی و استفاده از همه ظرفیتهای اعتباری مورد توجه همگان باشد.
خان محمدی رویکرد برنامه سال ۱۴۰۵ را متمرکز بر تکالیف برنامه هفتم توسعه و نقشه راه سند تحول دانست و گفت: باید به سمت تحقق اهداف برنامه هفتم برویم، در این مسیر افزایش تعهدات خیرین همچون سال قبل و استفاده بهینه از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی با پیگیری مجامع خیرین مدرسه ساز راهگشا خواهد بود.
رییس سازمان نوسازی مدارس کشور بر تقویت پویش بساز مدرسه درسال جدید تاکید کرد و گفت: تلاش ما بر تحقق رویکرد مدرسه مقاوم، ایران مقاوم خواهد بود، توجه به خیرین خارج از کشورباید مورد نظر باشد. همچنین حمایت از کارکنان با هدف افزایش تاب آوری نیروی انسانی در سال جدید به جد پیگیری خواهد شد.
وی تدوین سند وفاق استانی را همچون سال گذشته متذکر شد و گفت: در جنگ رمضان آموختهایم هیچ پروژهای نباید بدون توجه به اصول و ضوابط پدافند غیر عامل باشد.
وی در پایان بر ضرورت پیگیری و دقت در تنظیم آمار مدارس آسیب دیده تاکید کرد و گفت: تلاش کنید با محوریت قرارگاه جهادی و با تجارب ارزشمند طرح شهید عجمیان، مدارس آسیب دیده از جنگ با استفاده از تمامی ظرفیتهای فعال شده بهسازی و شادابسازی شوند. در ساخت مدارس جدید هم تلاش کنیم مدارسی به نام فرشتههای میناب و به یاد و نام شهدای دانش آموز و نیز نامگذاری مدارس جدید با محوریت امام شهید و شهدای شاخص مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در این جلسه ابوالفضل هندویان سخنگوی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور آمادگی کامل جامعه را برای ساخت مدرسه فرشتههای میناب و بازسازی تمامی مدارس اعلام کرد.