معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد:

آغاز فعالیت کشوری خدمات رایگان روانشناختی در سامانه تلفنی ۱۹۰

معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از آغاز فعالیت کشوری خدمات رایگان روانشناختی در سامانه تلفنی ۱۹۰ خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: با مشارکت حدود ۷۰۰ نفر از روانشناسان شاغل در شبکه‌های بهداشتی درمانی و معاونت بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، ارائه خدمات تلفنی رایگان روانشناختی برای کل کشور آغاز شد. 

رئیسی خاطرنشان کرد: این خدمات با توجه به نیاز مردم در بحران جنگی فعلی و اعتماد فراگیر به خدمات ارائه شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تجارب مشابه قبلی در بستر سامانه تلفنی جامع کشوری ۱۹۰ راه اندازی و با همکاری مشترک دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت، دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارائه می‌شود. 

او گفت: اهمیت ویژه راه اندازی این خدمت در سامانه تلفنی وزارت بهداشت، تسهیل دسترسی مردم به خدمات روانشناختی است که از جمله خدمات مهم ادغام شده در برنامه مراقبت‌های اولیه و افزایش امکان ارجاع موثر در صورت نیاز در قالب الگوی سلامت روانی اجتماعی جامعه نگر (سراج) به مراکز جامع خدمات سلامت و مراکز سراج جهت دریافت خدمات تخصصی روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری در محدوده محل زندگی افراد است. 

به گزارش وبدا، معاون بهداشت وزارت بهداشت در پایان گفت: مردم عزیز ایران می‌توانند با شماره گیری ۱۹۰ و انتخاب خط ۹ از این سامانه با کارشناسان سلامت روان درباره مشکلات و ناراحتی‌های سلامت روان خود از ساعت ۸ تا ۲۴ سخن بگویند و مطمئن باشند که همکاران ما، مانند تمام بحران‌های پیشین از کرونا تا سیل و زلزله و جنگ در کنار ایشان خواهند بود.

