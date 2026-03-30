طرح ترافیک در روزهای ۱۵ و ۱۶ فروردینماه اجرا نمیشود
معاون بهرهبرداری از سیستمهای حمل و نقل و محدودههای ترافیکی سازمان ترافیک گفت: طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در روزهای شنبه و یکشنبه، ۱۵ و ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ اجرا نمیشود.
به گزارش ایلنا، آرش رساایزدی معاون بهرهبرداری از سیستمهای حمل و نقل و محدودههای ترافیکی سازمان ترافیک، اظهار کرد: با وجود پایان تعطیلات نوروزی و پیشبینی بازگشت احتمالی بخش زیادی از شهروندان تهرانی به پایتخت، طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در روزهای شنبه و یکشنبه، ۱۵ و ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ اجرا نمیشود.
او با پرداختن به آمار خودروهای وارد شده به محدوده طرح ترافیک در اسفندماه تصریح کرد: اطلاعات استخراج شده از سامانههای هوشمند دروازههای شهر تهران نشان میدهد اکثر خودروهایی که در روزهای ابتدایی جنگ از پایتخت خارج شدهاند، با شیبی ملایم در حال برگشت هستند؛ بطوری که در هفته دوم فروردین ۱۴۰۵ بیش از نیمی از شهروندان خارجشده به پایتخت بازگشتند.
رساایزدی ادامه داد: با تحلیل روند ترددهای شهروندان در روزهای گذشته، پیشبینی میشود با وجود ادامه حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، طی روزهای پایانی تعطیلات نوروزی تقریبا اکثر تهرانیها به خانههای خود بازخواهند گشت؛ اما با توجه به شرایط فعلی به منظور تسهیل تردد خودروهای ورودی به شهر، طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در روزهای شنبه و یکشنبه، ۱۵ و ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ اجرا نمیشود.
به گزارش شهر، وی با بیان اینکه آمارها نشانگر این است که در نیمه دوم فروردین ماه ۱۴۰۵ روال کار و فعالیت در تهران تقریبا به حالت عادی بازگشته و ترافیک در معابر مرکزی شهر مجددا برقرار شده، تصریح کرد: با این حال پس از روز یکشنبه -۱۶ فروردین ۱۴۰۵- با تحلیل مجدد سامانهها، پایش میدانی ترافیک معابر و در نظر گرفتن ازدحام خودروها و میزان رفت و آمد مردم، درخصوص اجرا یا عدم اجرای طرحهای ترافیکی تصمیمگیری و اطلاع رسانی میشود.