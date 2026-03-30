​پایداری تأمین سوخت با تداوم ۳۰ روزه «نشست پایش زیرساخت و سوخت» در تهران

به گزارش ایلنا، سید کمال‌الدین میرجعفریان، با اشاره به نقش محوری معاونت عمرانی در شرایط ویژه پایتخت، اظهار کرد: از همان روز نخست جنگ تحمیلی صهیونی–آمریکایی علیه ایران، برگزاری مستمر «نشست پایش زیرساخت و سوخت» در دستور کار قرار گرفت و این روند بدون حتی یک روز وقفه تا امروز ادامه یافته است.

میرجعفریان با تأکید بر اینکه این نشست اکنون به یک ساختار عملیاتی منسجم تبدیل شده، افزود: در طول این ۳۰ روز، تمامی دستگاه‌های مرتبط با حوزه زیرساخت، انرژی و خدمات شهری به‌صورت روزانه در این نشست حضور داشته و آخرین وضعیت میدانی، چالش‌ها و نیازها را به‌صورت دقیق گزارش کرده‌اند.

معاون استاندار تهران ادامه داد: خروجی این جلسات، تصمیمات فوری، هدفمند و قابل اجرا بوده که به‌صورت مستقیم در پایداری تأمین سوخت، مدیریت مصرف و استمرار خدمات زیرساختی در سطح استان تهران اثرگذار بوده است.

معاون عمرانی استاندار تهران با بیان اینکه استمرار این روند یک ضرورت مدیریتی در شرایط خاص محسوب می‌شود، تصریح کرد: «نشست پایش زیرساخت و سوخت» به‌عنوان بازوی راهبری معاونت عمرانی، امکان رصد لحظه‌ای و واکنش سریع به تحولات را فراهم کرده و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.

براساس گزارش روابط عمومی استاندری تهران، وی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ آمادگی کامل، هماهنگی بین‌بخشی و تصمیم‌گیری به‌موقع، سه رکن اصلی این نشست‌هاست که تا رسیدن به ثبات کامل در خدمات‌رسانی، بدون وقفه دنبال می‌شود.

