پایداری تأمین سوخت با تداوم ۳۰ روزه «نشست پایش زیرساخت و سوخت» در تهران
معاون عمرانی استاندار تهران با اعلام اینکه طی ۳۰ روز گذشته از نخستین ساعات جنگ تحمیلی صهیونی–آمریکایی علیه ایران، «نشست پایش زیرساخت و سوخت» بهصورت روزانه و بیوقفه برگزار شده است، گفت: رصد، تصمیم گیری و تضمین پایداری خدمات حیاتی در پایتخت در این نشستهای راهبردی دنبال میشود.
به گزارش ایلنا، سید کمالالدین میرجعفریان، با اشاره به نقش محوری معاونت عمرانی در شرایط ویژه پایتخت، اظهار کرد: از همان روز نخست جنگ تحمیلی صهیونی–آمریکایی علیه ایران، برگزاری مستمر «نشست پایش زیرساخت و سوخت» در دستور کار قرار گرفت و این روند بدون حتی یک روز وقفه تا امروز ادامه یافته است.
میرجعفریان با تأکید بر اینکه این نشست اکنون به یک ساختار عملیاتی منسجم تبدیل شده، افزود: در طول این ۳۰ روز، تمامی دستگاههای مرتبط با حوزه زیرساخت، انرژی و خدمات شهری بهصورت روزانه در این نشست حضور داشته و آخرین وضعیت میدانی، چالشها و نیازها را بهصورت دقیق گزارش کردهاند.
معاون استاندار تهران ادامه داد: خروجی این جلسات، تصمیمات فوری، هدفمند و قابل اجرا بوده که بهصورت مستقیم در پایداری تأمین سوخت، مدیریت مصرف و استمرار خدمات زیرساختی در سطح استان تهران اثرگذار بوده است.
معاون عمرانی استاندار تهران با بیان اینکه استمرار این روند یک ضرورت مدیریتی در شرایط خاص محسوب میشود، تصریح کرد: «نشست پایش زیرساخت و سوخت» بهعنوان بازوی راهبری معاونت عمرانی، امکان رصد لحظهای و واکنش سریع به تحولات را فراهم کرده و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.
براساس گزارش روابط عمومی استاندری تهران، وی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ آمادگی کامل، هماهنگی بینبخشی و تصمیمگیری بهموقع، سه رکن اصلی این نشستهاست که تا رسیدن به ثبات کامل در خدماترسانی، بدون وقفه دنبال میشود.