دستگیری مجرم مامورنما در مشهد

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس خراسان رضوی اعلام کرد: ماموران کلانتری شهرک فراجا با رصدهای اطلاعاتی یک نفر مجرم مامورنما را در محدوده غرب شهر مشهد شناسایی کردند.

پلیس با تحقیقات گسترده میدانی مخفیگاه متهم را شناسایی و در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه با هماهنگی قضائی وارد عمل شد.

این گزارش حاکی است، در این عملیات ضمن دستگیری متهم مامورنما در بازرسی از پژو ۲۰۶ یک دستگاه شوکر، یک قوطی اسپری فلفل، یک دستگاه چراغ قوه شوکر دارکشف شد.

متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

