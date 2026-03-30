خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عامل فروش سلاح در ایام جنگ دستگیر شد

کد خبر : 1767132
لینک کوتاه کپی شد.

پلیس اطلاعات فاتب از دستگیری متهمی در حین معامله سلاح و اقلام نظامی در جنوب شرق تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، در پی وصول خبر مردمی مبنی بر تردد مشکوک، تیمی از پلیس اطلاعات فاتب به محدوده جنوب شرق تهران اعزام گردید که مشخص شد فردی با سوابق درگیری و شرارت از وضعیت موجود سو استفاده نموده و محل را تبدیل به پاتوق مجرمین و فروش اقلام مجرمانه مینماید. 

پس از تکمیل تحقیقات در اقدام ضربتی ماموران با ورود به موقعیت توانستند ضمن پاکسازی محل، متهم را در حین معامله سلاح و اقلام نظامی دستگیر کنند. 

پلیس با قوت ماموریت‌های خود را ادامه داده و با هر اقدام مجرمانه که امنیت مردم را تهدید نماید برخورد خواهد کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار