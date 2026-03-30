دستگیری عاملان مرتبط با رژیم صهیونی _ آمریکایی در خوزستان

به گزارش ایلنا، با اقدامات فنی اطلاعاتی و انجام تحقیقات منسجم پلیسی، سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات انتظامی خوزستان طی ۷۲ ساعت گذشته موفق به شناسایی و دستگیری تعداد ۱۳۸ نفر از افراد مرتبط با رسانه‌های معاند بویژه شبکه اینترنشنال و من و تو شده که با هماهنگی مقام قضایی همگی آن‌ها دستگیر شدند.

این اشخاص با برنامه‌ریزی قبلی اقدام به تماس تلفنی، عکس برداری و فیلم برداری از مراکز حساس نظامی و اننظامی کرده و به شبکه‌های معاند ارسال می‌کردند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی پلیس، گفتنی است که اطلاع‌رسانی سریع موارد مشکوک به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ باعث جلوگیری از هرگونه اقدام مخرب و سوئ استفاده دشمنان از امنیت جامعه خواهند شد.

