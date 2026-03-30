کشف طلاهای مسروقه ۱۵ میلیاردی و دستگیری سارق در بهشهر

به گزارش ایلنا، این مقام انتظامی در تشریح این خبر بیان داشت: درپی وقوع یک فقره سرقت طلا از منزل یکی از شهروندان بهشهری، موضوع دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان بهشهر قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی بهشهر پس از اقدامات فنی و علمی در کمتر از ۲۴ سارق را شناسایی کردند، افزود: ماموران با شگردهای پلیسی محل اختفای سارق طلاجات را شناسایی و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه سارق دستگیر شد.

رییس پلیس آگاهی استان مازندران، تصریح کرد: متهم در بازجویی و تحقیقات پلیسی نسبت به بزه انتسابی اعتراف و طلاجات سرقتی نیز از مخفیگاه وی کشف شد.

به گزارش پلیس، وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی طلاهای مکشوفه را بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال اعلام کردند، اظهار کرد: طلاهای مکشوفه به مالباخته تحویل و متهم به مرجع قضایی معرفی شد.

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران در پایان از شهروندان خواست برای پیشگیری از وقوع سرقت در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را برای پیگیری از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

