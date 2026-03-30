یک دانشجوی دانشگاه صنعتی تبریز به شهادت رسید
کد خبر : 1767105
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شهادت مهندس مهدی شاهرجبیان، دانشجوی دانشگاه صنعتی تبریز خبر داد.
به گزارش ایلنا، وزارت علوم اعلام کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با قلبی آکنده از اندوه و تأسف، شهادت مظلومانه مهندس مهدی شاهرجبیان، دانشجوی دانشگاه صنعتی تبریز را به خانواده محترم، اساتید، همکاران و جامعه دانشگاهی تبریک و تسلیت عرض میکند.
این جنایت هولناک که توسط آمریکای ملعون و رژیم منحوس صهیونیستی انجام شده، بار دیگر جنایتکارانهترین چهره مستکبران را به نمایش گذاشت.