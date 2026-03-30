آمادهباش کامل نیروهای عملیاتی هلالاحمر در پی هشدارهای هواشناسی
مرکز عملیات اضطراری سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر با صدور هشدار، از تداوم بارشها، وزش باد و احتمال بارش شدید برف و باران در برخی استانهای کشور تا ۱۵ فروردین و آمادهباش کامل نیروهای عملیاتی این جمعیت خبر داد.
به گزارش ایلنا، بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، امروز، استانهای مازندران، گیلان و گلستان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار میگیرند.
بر اساس این گزارش، فردا سهشنبه، نیز استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و اردبیل با بارش همراه خواهند بود و در روز چهارشنبه، ۱۲ فروردین، نیز برای کردستان، کرمانشاه، ایلام و لرستان بارندگی پیشبینی شده است.
در روز پنجشنبه، ۱۳ فروردین، استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سمنان و در بازه جمعه و شنبه ۱۴ و ۱۵ فروردین نیز استانهای گیلان، مازندران و گلستان با ناپایداریهای جوی مواجه خواهند بود.
مرکز عملیات اضطراری سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر با توجه به شرایط پیشِرو، از شهروندان و مسافران نوروزی خواست از اتراق در حاشیه رودخانهها، مسیلها و مناطق حادثهخیز خودداری کنند، پیش از سفر از وضعیت جادهها و شرایط جوی اطلاع کسب کنند، تجهیزات ایمنی و زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند و از توقف در نقاط دارای احتمال ریزش سنگ یا آبگرفتگی پرهیز کنند.
همچنین توصیه شده است در صورت بارش شدید، کاهش دید یا لغزندگی جادهها، از تردد غیرضروری خودداری شود و رانندگان با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله ایمن حرکت کنند.
مرکز عملیات اضطراری سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر ضمن آمادهباش کامل نیروهای عملیاتی این جمعیت در مناطق یاد شده به هموطنان اعلام کرد در صورت بروز حادثه یا نیاز به امدادرسانی، با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلالاحمر تماس بگیرند.