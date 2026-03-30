وزارت بهداشت اعلام کرد:
آمار خسارتهای واردشده به نظام سلامت تا سیامین روز جنگ/ شهادت ۶۳ کودک زیر ۲ سال
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتشار جدیدترین آمار از شهدا و مصدومین جنگ اخیر آمریکایی و اسرائیلی علیه ایران، اعلام کرد که تاکنون ۲۴ هزار و ۷۴۲ مصدوم درمان و ترخیص شدند.
به گزارش ایلنا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جدیدترین جزئیات از وضعیت شهدا، مصدومان و میزان خسارات وارده به زیرساختهای درمانی کشور را تا سیامین روز جنگ اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، استانهای تهران و هرمزگان بیشترین آمار شهدا را به خود اختصاص دادهاند؛ از تعداد مصدومان چهار هزار و ۲۵۵ نفر خانم، هزار و ۷۶۷ کودک زیر هشت سال و ۱۷ کودک زیر پنج سال و ۶۳ کودک زیر ۲ سال بودهاند.
در حوزه درمان، ۷۲۷ بیمار بستری شده که روند درمان و ترخیص آنها در حال انجام است و تاکنون ۹۸۶ مورد عمل جراحی بر روی مصدومان انجام شده است.
تیم ملی سلامت نیز متشکل از کادر درمان و اورژانس، ۱۱۴ مصدوم داشته و ۲۴ نفر از مدافعان سلامت در خط مقدم مقابله با بحران به شهادت رسیدهاند.
همچنین ۲۴۶ زن، ۲۱۶ کودک زیر ۱۸ سال و ۱۷ کودک زیر پنج سال به شهادت رسیدهاند.
از سوی دیگر، خسارات وارده به زیرساختهای بهداشتی و درمانی گزارش شده و بر اساس این آمار، ۵۱ پایگاه اورژانس، ۴۱ مرکز درمانی و ۱۹۹ مرکز بهداشت آسیب دیدهاند. همچنین ۶ بیمارستان تخلیه شده و ۴۰ دستگاه آمبولانس نیز دچار خسارت شدهاند.