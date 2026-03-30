صدور هشدار سطح نارنجی برای ۱۳ استان/ از حریم رودخانه ها فاصله بگیرید

به گزارش ایلنا؛ بر اساس این هشدار، روز دوشنبه و سه شنبه در مناطقی از کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، زنجان، همدان، مرکزی و ارتفاعات استانهای قزوین، البرز، تهران، گیلان و مازندران بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید و در مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف دور از انتظار نیست.

این هشدار در روز چهارشنبه فقط برای استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و ارتفاعات مازندران اعتبار دارد.

سازمان هواشناسی در این هشدار به هموطنان توصیه کرده است در این مناطق از مسیل‌ها و بستر و حریم رودخانه‌ها فاصله بگیرند.

