صدور هشدار سطح نارنجی برای ۱۳ استان/ از حریم رودخانه ها فاصله بگیرید
سازمان هواشناسی با پیش بینی شدت فعالیت سامانه بارشی از روز دوشنبه تا چهارشنبه برای ۱۳ استان کشور هشدار نارنجی صادر کرد.
به گزارش ایلنا؛ بر اساس این هشدار، روز دوشنبه و سه شنبه در مناطقی از کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، زنجان، همدان، مرکزی و ارتفاعات استانهای قزوین، البرز، تهران، گیلان و مازندران بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید و در مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف دور از انتظار نیست.
این هشدار در روز چهارشنبه فقط برای استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و ارتفاعات مازندران اعتبار دارد.
سازمان هواشناسی در این هشدار به هموطنان توصیه کرده است در این مناطق از مسیلها و بستر و حریم رودخانهها فاصله بگیرند.