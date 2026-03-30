خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه هلال‌احمر:

تا کنون ۶۰۰ مرکز آموزشی هدف حمله قرار گرفته‌اند / این حملات برخلاف کنوانسیون‌های ژنو است
لینک کوتاه کپی شد.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه هلال‌احمر گفت: تا به امروز رژیم صهیونیستی و آمریکا حدود ۶۰۰ مرکز آموزش را مورد حمله قرار داده است.

به گزارش ایلنا، راضیه عالیشوندی، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه هلال‌احمر گفت: تا امروز رژیم صهیونیستی و آمریکا حدود ۶۰۰ مرکز آموزشی شامل مدارس، دانشگاه‌ها و سایر اماکن آموزشی را هدف قرار داده است. 

وی ادامه داد: این در حالی است که طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کنوانسیون‌های ژنو، این مراکز باید مورد حمایت باشند

عالیشوندی افزود: ساختمان دانشکده فیزیک یکی از دانشگاه‌های برتر کشور که هیچ کاربری نظامی نداشته، هدف حمله قرار گرفته و کلاس‌ها و اتاق‌های اساتید به شدت آسیب دیده‌اند. این اقدامات نشان‌دهنده بی‌توجهی کامل به ماهیت غیرنظامی این مراکز است. 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه هلال‌احمر گفت: جمعیت هلال‌احمر تاکنون حدود ۲۳ نامه به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ارسال کرده و موارد نقض حقوق بشردوستانه از جمله حمله به منازل مسکونی، رسانه‌ها، فرودگاه‌ها، هواپیماهای مسافربری و مراکز درمانی و آموزشی را مستندسازی و گزارش کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار