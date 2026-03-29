محمدخانی تشریح کرد؛

جزئیات حمله تروریستی به فروشگاه شهروند و تره‌بار در جنوب‌شرق تهران

سخنگوی شهرداری تهران گفت: صبح امروز، فروشگاه شهروند محله افسریه با عنوان والفجر به مساحت حدود ۸۰۰ متر مربع و یک غرفه میوه فروشی در کنار فروشگاه مورد اصابت مستقیم راکت جنگنده های آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران گفت: ساعت ۷:۲۰ دقیقه صبح امروز، فروشگاه شهروند محله افسریه با عنوان والفجر به مساحت حدود ۸۰۰ متر مربع و یک غرفه میوه فروشی در کنار فروشگاه مورد اصابت مستقیم راکت جنگنده های آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفت .

‌وی ادامه داد: بر اثر این اصابت سازه‌های فروشگاه به کلی ویران و همه کالاهای موجود از بین رفت.

‌محمد خانی افزود: این فروشگاه جز مراکز خدماتی بوده که به جهت توزیع کالاهای تنظیم بازار در مناطق اصطلاحاً کمتر برخوردار تهران فعالیت داشت.

‌سخنگوی شهرداری تهران مطرح کرد: با توجه به اینکه فروشگاه در زمان حمله هنوز به روی شهروندان باز نشده بوده از شهروندان کسی آسیب ندیده است.

‌وی اظهار کرد: در اثر اصابت این راکت نیروی انتظامات فروشگاه و میوه فروشی زخمی شدند که توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند و عملیات درمان آن‌ها ادامه دارد.

‌محمدخانی گفت: با توجه به از بین رفتن سازه فروشگاه و اموال و کالاهای موجود در آن، عملا فروشگاه از چرخه بهره‌برداری خارج شده است.

