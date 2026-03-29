وزیر علوم در بازدید میدانی از دانشگاه علم و صنعت:
هدفگذاری مراکز علمی مسئولیت بینالمللی برای کشور مهاجم به وجود میآورد/ ترور حدود ۲۰ تن از اساتید دانشگاهی در جنگ
به گزارش ایلنا، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در جریان بازدید از دانشگاه علم و صنعت در پی تجاوز دشمن به این دانشگاه، اظهار کرد: مسیر علمی کشور ما همواره مداوم بوده و اختلال دشمن مانع آن نمیشود، ولو آنکه با تجاوز دشمن خلل بزرگی در آن ایجاد شود، مسیر علم مختل نمیشود. باید بگوییم که دشمن واقعاً مایوس شده از اینکه بتواند ملت را به ستوه بیاورد، لذا در اهداف شومش دانشگاه را هم هدف قرار داده است.
وی ادامه داد: تجاوز به دانشگاه علم و صنعت، به لحاظ حقوقی محکوم است و همه اسناد بینالمللی دال بر این است که هدفگذاری مراکز علمی مسئولیت بینالمللی برای کشور متخاصم و مهاجم به وجود میآورد. کشور هم خوشبختانه اقدامات حقوقی در این رابطه را شروع کرده است.
او افزود: مسلماً دولت نسبت به همه خرابیها و خسارات ایجادشده مسئولیت دارد و از همین الان هم اقدامات جبرانی را شروع کرده است و بدیهی است که بازسازی دانشگاه و مراکز دانشگاه و خوابگاهها در اولویت اقدامات دولت قرار دارد.
وزیر علوم تصریح کرد: وی مجموعاً در جنگ رمضان و دوازدهروزه بین ۱۵ تا ۲۰ نفر از اساتید ما ترور شدند اما تعداد دانشجویان شهید خیلی بیشتر از این است که جای خالی آنها بین ما احساس میشود. به همه خانوادههایشان تسلیت و به خود دانشگاهیان و به خود شهدا تبریک باید گفت که به فوز عظیم نائل شدند.