معاون استاندار تهران:
اقدامات دستگاهها در مناطق مورد اصابت پایش میشود
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران از آمادهباش کامل مجموعه عمرانی استان خبر داد و گفت: اقدامات دستگاههای اجرایی در مناطق مورد اصابت بهصورت مستمر رصد و پایش میشود.
به گزارش ایلنا، سیدکمالالدین میرجعفریان، با اشاره به بررسی روند اقدامات ادارات اجرایی استان در خصوص محلهای مورد اصابت در جنگ تحمیلی اخیر، اظهار داشت: در نشست مربوطه، آخرین وضعیت اقدامات انجامشده توسط دستگاههای اجرایی ارزیابی و بر تسریع در روند خدماترسانی، بازسازی و رسیدگی به مناطق آسیبدیده تأکید شد.
وی افزود: هماهنگی بینبخشی میان دستگاهها بهعنوان یکی از الزامات مدیریت مؤثر در شرایط پیشرو مورد توجه ویژه قرار دارد و در این نشست بر اهمیت آن تأکیدات لازم صورت گرفت.
معاون استاندار تهران با بیان اینکه اقدامات دستگاههای اجرایی در مناطق مورد اصابت مستمراً رصد میشود، تصریح کرد: روند خدماترسانی و بازسازی با سرعت و هماهنگی ویژه دنبال میشود.
میرجعفریان با اشاره به اهمیت آمادگی و واکنش سریع دستگاههای اجرایی در شرایط بحرانی، خاطرنشان کرد: همافزایی و انسجام میان نهادهای مسئول، نقش کلیدی در کاهش تبعات حوادث و افزایش رضایتمندی شهروندان دارد.
وی همچنین بر لزوم شناسایی دقیق نقاط آسیبدیده و اولویتبندی اقدامات اجرایی تأکید کرد و خواستار ارائه گزارشهای مستمر از روند پیشرفت امور محوله شد.