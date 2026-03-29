خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون استاندار تهران:

اقدامات دستگاه‌ها در مناطق مورد اصابت پایش می‌شود

کد خبر : 1766837
لینک کوتاه کپی شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران از آماده‌باش کامل مجموعه عمرانی استان خبر داد و گفت: اقدامات دستگاه‌های اجرایی در مناطق مورد اصابت به‌صورت مستمر رصد و پایش می‌شود.

به گزارش ایلنا، سیدکمال‌الدین میرجعفریان، با اشاره به بررسی روند اقدامات ادارات اجرایی استان در خصوص محل‌های مورد اصابت در جنگ تحمیلی اخیر، اظهار داشت: در نشست مربوطه، آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی ارزیابی و بر تسریع در روند خدمات‌رسانی، بازسازی و رسیدگی به مناطق آسیب‌دیده تأکید شد. 

وی افزود: هماهنگی بین‌بخشی میان دستگاه‌ها به‌عنوان یکی از الزامات مدیریت مؤثر در شرایط پیش‌رو مورد توجه ویژه قرار دارد و در این نشست بر اهمیت آن تأکیدات لازم صورت گرفت. 

معاون استاندار تهران با بیان اینکه اقدامات دستگاه‌های اجرایی در مناطق مورد اصابت مستمراً رصد می‌شود، تصریح کرد: روند خدمات‌رسانی و بازسازی با سرعت و هماهنگی ویژه دنبال می‌شود. 

میرجعفریان با اشاره به اهمیت آمادگی و واکنش سریع دستگاه‌های اجرایی در شرایط بحرانی، خاطرنشان کرد: هم‌افزایی و انسجام میان نهادهای مسئول، نقش کلیدی در کاهش تبعات حوادث و افزایش رضایتمندی شهروندان دارد. 

وی همچنین بر لزوم شناسایی دقیق نقاط آسیب‌دیده و اولویت‌بندی اقدامات اجرایی تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش‌های مستمر از روند پیشرفت امور محوله شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار