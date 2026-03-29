به گزارش ایلنا، سیدکمال‌الدین میرجعفریان، با اشاره به بررسی روند اقدامات ادارات اجرایی استان در خصوص محل‌های مورد اصابت در جنگ تحمیلی اخیر، اظهار داشت: در نشست مربوطه، آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی ارزیابی و بر تسریع در روند خدمات‌رسانی، بازسازی و رسیدگی به مناطق آسیب‌دیده تأکید شد.

وی افزود: هماهنگی بین‌بخشی میان دستگاه‌ها به‌عنوان یکی از الزامات مدیریت مؤثر در شرایط پیش‌رو مورد توجه ویژه قرار دارد و در این نشست بر اهمیت آن تأکیدات لازم صورت گرفت.

معاون استاندار تهران با بیان اینکه اقدامات دستگاه‌های اجرایی در مناطق مورد اصابت مستمراً رصد می‌شود، تصریح کرد: روند خدمات‌رسانی و بازسازی با سرعت و هماهنگی ویژه دنبال می‌شود.

میرجعفریان با اشاره به اهمیت آمادگی و واکنش سریع دستگاه‌های اجرایی در شرایط بحرانی، خاطرنشان کرد: هم‌افزایی و انسجام میان نهادهای مسئول، نقش کلیدی در کاهش تبعات حوادث و افزایش رضایتمندی شهروندان دارد.

وی همچنین بر لزوم شناسایی دقیق نقاط آسیب‌دیده و اولویت‌بندی اقدامات اجرایی تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش‌های مستمر از روند پیشرفت امور محوله شد.

