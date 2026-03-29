به گزارش ایلنا، در متن پیام علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران.

بار دیگر شاهد تعرض آشکار و غیرانسانی به بنیان‌های علم، فرهنگ و دانش در کشور عزیزمان ایران هستیم. حملات ناجوانمردانه دشمنان آمریکایی- صهیونیستی به مراکز علمی و دانشگاهی، نه تنها هتک حرمت به فضاهای مقدس آموزش و پژوهش، بلکه توهینی آشکار به تمدن و پیشرفت ملت ایران است.

این اقدامات، که با هدف ضربه زدن به ریشه‌های پیشرفت و استقلال کشور صورت می‌گیرد، یادآور سیاه‌ترین دوران‌های تاریخ است که در آن، دشمنان با جهل و عناد، نور علم را خاموش می‌کردند.

ایران همواره مهد دانش، فرهنگ و تمدنی غنی بوده و در طول تاریخ، نقشی کلیدی در توسعه دانش، تبادل اندیشه‌ها و تعاملات فرهنگی ایفا کرده است. هرگونه گزندی که این زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار دهد، ضربه‌ای به پیکره میراث مشترک انسانیت وارد می‌آورد و حمله به این مراکز، حمله به آینده ایران است.

در کنار این حملات کور، شاهد اقدامات ددمنشانه دیگری همچون ترور دانشمندان و اساتید برجسته کشورمان نیز هستیم. این ترورها، نشان‌دهنده استیصال و عمق کینه‌توزی دشمنان نسبت به پیشرفت‌های علمی و اقتدار ایران اسلامی است.

اینجانب ضمن محکومیت شدید و قاطعانه این حملات وحشیانه و اقدامات تروریستی، بر تعهد راسخ جهاددانشگاهی نسبت به صیانت از علم، فرهنگ و دانش در این سرزمین تأکید دارم. ما جهادگران اجازه نخواهیم داد که اراده پولادین ملت ایران و تلاش بی‌وقفه دانشمندان و پژوهشگران ما، در سایه این خصومت‌ها خدشه‌دار شود.

در شرایط کنونی، حفاظت از استقلال و تمامیت ارضی کشور و تحکیم وحدت ملی در مقابل اقدامات خصمانه بیگانگان، در صدر اولویت‌ها قرار دارد. لذا، از ملت بزرگوار و هوشیار ایران درخواست می‌شود با تیزبینی و درایت، همواره حافظ دستاوردهای علمی و فرهنگی میهن خود باشند و با حضور فعال و آگاهانه در میدان، پاسخی قاطع به بدخواهان دهند و پشتیبان رزمندگان عرصه علم و جهاد باشند.

