قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا تاکید کرد:
حضور مستمر و هدفمند نیروهای انتظامی عامل پیشگیری از سرقت
فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا گفت: تلاش دشمن برای ایجاد بیثباتی و تضعیف توان دفاعی کشور با هوشیاری نیروهای امنیتی و همراهی مردم خنثی شده است.
به گزارش ایلنا، نشست تخصصی بررسی وضعیت سرقت استان سمنان با حضور سردار محمد علی نوری نژاد فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا، سردار سیدموسی حسینی فرمانده انتظامی استان و سایر مسئولان قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا و استان، برگزار شد.
سردار نوری نژاد در بخشی از سخنان خود ضمن اشاره به تحولات میدانی جنگ اخیر، گفت: دشمن با وجود صرف هزینههای گسترده، در دستیابی به اهداف نظامی و سیاسی خود ناکام مانده و تلاشها برای ایجاد بیثباتی و تضعیف توان دفاعی کشور با هوشیاری نیروهای امنیتی و همراهی مردم خنثی شده است.
وی با اشاره به حفظ ثبات داخلی و ارتقای امنیت عمومی، افزود: تقویت اقدامات اطلاعاتی، پایش مستمر افراد آسیبزا و افزایش گشتهای هدفمند در شرایط فعلی مورد تاکید است.
فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا در این جلسه، حضور مستمر و هدفمند نیروهای انتظامی در سطح جامعه را مهمترین عامل پیشگیری از سرقت عنوان کرد و اظهار داشت: این مأموریت حتی در شرایط خاص نیز نباید دچار وقفه شود.
به گزارش سایت پلیس، گفتنی است: سردار حسینی فرمانده انتظامی استان در ابتدای جلسه، اذعان داشت: در ایام اخیر چندین باند سرقت در حوزههای مختلف از جمله سرقت احشام، سیم و کابل و جرائم خرد شناسایی و متلاشی شدند و در این راستا، ۳۵۰ تبعه غیرمجاز و تعدادی از عناصر مرتبط با دشمن دستگیر شدند.