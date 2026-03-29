به گزارش ایلنا، محمد جعفری؛ معاون تربیت‌بدنی و سلامت در شورای معاونان، با ارائه گزارش جامعی از عملکرد این معاونت، از اجرای بیش از۳۰ فعالیت در قالب برنامه‌ها و پویش‌های ملی در حوزه‌های آموزش درس تربیت‌بدنی، فوق برنامه‌ها، اماکن ورزشی، سلامت، آمادگی جسمانی و آموزش‌های شهروندی به دانش‌آموزان و اولیا خبر داد.

جعفری با اشاره به تغییر رویکردها در دوران جنگ و توجه به ظرفیت‌های فضای مجازی گفت: با هدف تداوم فعالیت‌های ورزشی در بسترهای جدید، باشگاه‌های مجازی ورزشی با محوریت «خانه پویا» و برنامه «انرژی پلاس» راه‌اندازی شدند. این برنامه‌ها، امکان اجرای چالش‌های ورزشی و بازیابی جسمانی را برای دانش‌آموزان در خانه و مدرسه فراهم کرده‌اند.

وی افزود: در این راستا، بیش از ۳۰۰ عنوان محتوای ورزشی و سلامت محور، تولید و در بستر شبکه شاد و همچنین مدرسه تلویزیونی در شبکه آموزش منتشر شده و در اختیار جامعه هدف متشکل از دانش‌آموزان و اولیا قرار گرفته است. کانال درس تربیت‌بدنی در شاد نیز با استقبال گسترده دانش‌آموزان و معلمان روبه‌رو شده است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت در ادامه به برنامه‌های حوزه ایمنی و سلامت اشاره کرد و گفت: وبینارهای بسیار خوبی با ۴۵ محتوای آموزشی برگزار شده و پویش «هر دانش‌آموز یک سفیر سلامت» با هدف توانمندسازی دانش‌آموزان در انتقال پیام‌های بهداشتی به خانواده‌ها اجرا شده است؛ همچنین پویش «سپاس امدادگر» با تقدیر از مربیان و امدادگران فعال در مدارس، گامی در جهت ترویج فرهنگ امدادرسانی بوده است.

جعفری با تأکید بر آمادگی دانش‌آموزان در شرایط جنگی افزود: برنامه‌های آموزشی متعددی از سوی این معاونت برای آمادگی در شرایط جنگی و بحران و امدادرسانی داوطلبانه طراحی شده است. همچنین اقدامات پیشگیرانه برای کاهش حوادث چهارشنبه پایان سال با مشارکت دانش‌آموزان و اولیا در دستور کار قرار گرفت که با استقبال ویژه‌ای روبرو شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ظرفیت‌های ورزش قهرمانی و همکاری‌های بین‌المللی فدراسیون ورزش دانش‌آموزی اشاره کرد و گفت: با همکاری هیات‌های ورزشی و فدراسیون ورزشی دانش‌آموزی، بیانیه‌هایی رسمی و بین‌المللی در محکومیت تجاوز ددمنشانه آمریکایی صهیونی تدوین و مواضع رسمی ورزش دانش‌آموزی ایران به مراجع ذیربط بین‌المللی در فدراسیون ورزش دانش‌آموزی جهان ISF ارسال شد.

جعفری با اشاره به برگزاری مسابقات مجازی بازی‌های فکری و ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای در قالب پویش پهلوان ایران، این رقابت‌های ارزشمند را بستری برای تقویت هویت فرهنگی و نشاط رقابتی میان دانش‌آموزان دانست.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش همچنین از پیگیری وضعیت فضاها و امکانات ورزشی در مدارس خبر داد و گفت: در کنار توسعه محتوای مجازی، وضعیت موجودی اماکن ورزشی، ایمنی آن‌ها و فراهم‌سازی بسترهای ورزشی برای دانش‌آموزان در مناطق مختلف کشور به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

وی به آسیب‌های ناشی از حمله به فضاهای ورزشی مدرسه‌ای اشاره کرد و گفت: متاسفانه از ابتدای تهاجم ددمنشانه آمریکایی صهیونی به ایران اسلامی تا به امروز به بیش از ۲۰۴ فضای ورزشی دانش‌آموزی آسیب‌های جدی وارد شده که در ۱۷ استان کشور رخ داده است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، جعفری در خاتمه به طرح به نام فرزندان ایران اشاره کرد و گفت: ضمن برنامه ویژه برای بازسازی فضاهای ورزشی آسیب دیده، به نام شهدای شجره طیبه میناب در سراسر ایران اسلامی نیز فضای ورزشی جدید ایجاد خواهیم کرد ضمن اینکه در همین طرح نیز به نام شهدای دانش‌آموز هر استان، فضاهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای دیگری را احداث و نامگذاری خواهیم کرد.

