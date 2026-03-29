شهادت ۱۰ پرستار در جنگ؛ کادر پرستاری بدون مرخصی و تعطیلی در ایام نوروز در حال ارائه خدمات هستند

«احمد نجاتیان» رئیس سازمان نظام پرستاری کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به شهادت تعدادی از اعضای کادر پرستاری کشور در پی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا، اظهار کرد: متاسفانه از آغاز جنگ تاکنون، ۱۰ نفر از اعضای کادر پرستاری کشور، به شهادت رسیدند. تعدادی از آن‌ها در حین ارائه خدمات درمانی به شهادت رسیدند و تعدادی دیگر نیز از در منازل خود در پی حملات، شهید شدند و ما آن‌ها را از دست داده ایم.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت ارائه خدمات پرستاری افزود: ارائه خدمات پرستاری در وضعیت مطلوبی قرار دارد و تمام تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مناسب به مردم، در نظر گرفته شده است.

او اضافه کرد: خدمات سلامت در تمام کشور در حال ارائه است؛ این خدمات هم در شهرهایی که مورد تهاجم قرار گرفته‌اند و همچنین در شهر‌هایی که میزبان مردم دیگر شهرها که به دلیل جنگ به آنجا سفر کرده اند، ارائه می‌شود.

نجاتیان تصریح کرد: به طور کلی مشکلی در ارائه خدمات پرستاری و سلامت وجود ندارد. اگرچه در این ایام که بسیاری از نیروهای مشاغل مختلف در تعطیلات به سر می‌برند، نیروهای پرستاری مشغول فعالیت هستند. هیچ تعطیلی و حتی مرخصی طولانی مدت در حوزه سلامت نداشته‌ایم و همکاران در حال ارائه خدمات هستند تا انشالله بزودی امنیت و آرامش به کشور بازگردد.

او یادآور شد: به طور معمول در سال‌های گذشته در تعطیلات نوروز برنامه ریزی‌هایی صورت می‌گرفت تا پرستاران نیز مانند دیگر مشاغل، بتوانند حداقل یک هفته از ایام نوروز را در کنار خانواده خود باشند. اما در حال حاضر، با توجه به شرایط جنگی پیش آمده این موضوع امکان‌پذیر نیست. در واقع از ابتدای شروع جنگ همکاران در وضعیت آماده باش هستیم.

رئیس سازمان نظام پرستاری کشور خاطرنشان کرد: با تمهیداتی که صورت گرفت، بخش‌هایی که خدمات درمانی غیرضروری داشتند و امکان به تعویق انداختن آن خدمات وجود داشت، تعطیل یا جابه جا شدند. در واقع بیشتر بر ارائه خدمات به مجروحان و بخش‌های تروما و اورژانس متمرکز شده ایم.

